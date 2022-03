Eichwalde

Für das Projekt „Altersgerechtes Wohnen mit Service“ in Eichwalde wurde am Donnerstag feierlich der Grundstein gelegt. Auf dem Grundstück in der Puschkinallee / Ecke Schmöckwitzer Straße baut die VS Bürgerhilfe gemeinnützige GmbH die Stadtvilla „Haus Wildrose“ mit seniorengerechten Wohnungen.

Die Kapsel mit Maske enthält den Beschluss zum Erbbaupachtvertrag, Münzen und das aktuelles VS-Magazin und die aktuelle MAZ. Die professionelle Einmauerung übernahmen die Bauarbeiter. Quelle: Heidrun Voigt

Jörg Jenoch, Carola Ahlert und Susanne Rieckhof (v. l.) versenkten gemeinsam die Kupferhülse. Quelle: Heidrun Voigt

„Vor zehn Jahren haben wir mit der Arbeitsgruppe zusammengesessen und überlegt, nun können unsere Bürger hier bald toll wohnen“, freute sich Carola Ahlert, Geschäftsführerin der VS Bürgerhilfe. Zusammen mit Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch und Vizelandrätin Susanne Rieckhof versenkte sie in der Bodenplatte eine Kupferkapsel, die das aktuelle VS-Magazin, Münzen, den Beschluss der Gemeindevertreter zum Erbbaupachtvertrag und die aktuelle Ausgabe der MAZ enthält.

Wohnungen in Eichwalde für Senioren ab 75 Jahren gedacht

„Die Wohnungen sind für Senioren ab 75 Jahren gedacht, vorrangig werden Eichwalder dort einziehen“, sagte Ahlert. Es werden 21 altersgerechte Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen. Sie sind 36 bis 70 Quadratmeter groß, barrierefrei und haben alle Balkon oder Terrasse. Eine Fußbodenheizung, elektrische Jalousien und ein Aufzug sorgen für Wohnkomfort. Im Erdgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum für Feierlichkeiten, ein Treffen der Hausbewohner zum Kaffeeplausch und und und. Ahlert verwies darauf, dass das Objekt, wie auch die anderen der VS Bürgerhilfe, von regionalen Firmen gebaut werde, die später auch die Wartung übernehmen. Seit 15 Jahren arbeitet das Unternehmen beispielsweise mit der EFF Hausbau GmbH in Bestensee zusammen.

„Es ist schade, dass sich der Einzug verzögert. Eigentlich wollten wir zu Weihnachten schon drin wohnen“, bedauerte Jutta von Thile, die Hauptinitiatorin des Projekts. Die ältere Dame wohnt seit 1966 in Eichwalde und war viele Jahre Kämmerin in der Gemeinde. Die Grundsteinlegung war für den vergangenen Herbst geplant und der Einzug im Herbst dieses Jahres. „Die Baugenehmigung hat länger gedauert als gedacht. Zudem wollten wir noch energieeffizienter bauen und hatten unsere Pläne von einem Energieberater überarbeiten lassen“, berichtete Ahlert. Sie verwies darauf, dass im Januar der Antrag bei der ILB eingereicht und nicht mehr berücksichtigt wurde, weil der neue Umweltminister die KfW-Förderung gestoppt hatte.

Finanzierung für das Haus in Eichwalde steht

Doch die Finanzierung für den 3,7 Millionen teueren Bau stehe, versicherte Ahlert. Die ILB hat der VS Bürgerhilfe einen Brandenburg-Kredit zugestanden. Die Geschäftsführerin rechnet damit, dass Ende Mai, Anfang Juni Richtfest gefeiert werden kann und im nächsten Frühjahr die Mieter einziehen. „Wir haben eine enorme Warteliste, aber wer Interesse hat, sollte sich dennoch anmelden“, ermutigte Ahlert die Senioren. Denn neben dem neuen Haus in Eichwalde betreibt die VS Bürgerhilfe Wohnparks in Bestensee, Zernsdorf und der Kernstadt Königs Wusterhausen. Zudem gibt es zwei Senioren-Wohngemeinschaften in Lübben.

In Eichwalde wie an anderen Standorten zusätzliche Angebote

In Eichwalde werden wie an den anderen Standorten unter anderem Pflegeleistungen, Essen auf Rädern sowie haushaltsnahe Dienstleistungen angeboten. Einmal pro Woche soll eine kostenlose Sozialberatung erfolgen. Karin Neveling hofft und freut sich schon darauf, in das Haus einzuziehen, auch wenn sie es immer noch nicht ganz glauben kann. „Der Platz hier ist ideal. Man ist in der Nähe vom Bahnhof und die Einkaufsmöglichkeiten sind nicht weit. Auch die Alte Feuerwache und der ‚Lila Treff‘ sind in dem Dreh“, zählte die Schulzendorferin die Standortvorteile auf.

Der Bürgermeister verriet, dass die AWO plane, ein Projekt zum altersgerechten Wohnen im nächsten Jahr zu starten.

Von Heidrun Voigt