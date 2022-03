Stettin/Eichwalde

Die 75-jährige ukrainische Staatsbürgerin Olha Prychyshyna wurde auf Grund eines Bürgerhinweises in einem Hostel in Szczecin (Polen) von der polnischen Polizei gesund wiedergefunden. Die Rentnerin gab an, in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen. Sie war seit dem Wochenende von ihrer Familie in Eichwalde als vermisst gemeldet worden.

Seitdem wurde nach der Frau mit Hilfe von Rettungshunden, dem Polizeihubschrauber sowie Drohnen gesucht. Die Ukrainerin befand sich als Kriegsflüchtling erst wenige Wochen in Deutschland und wohnte seitdem in der Wohnung der Tochter am Schillerplatz. Zuletzt war die Rentnerin Sonntagmittag gesehen worden. Die Polizei hatte darauf hingewiesen, dass die Frau durch die Kriegserlebnisse vermutlich traumatisiert und orientierungslos sei.

Von MAZonline