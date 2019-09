Eichwalde

Keine drei Monate ist es her, dass Geschäftsführerin Sabine von Platen und Schulleiter der Gesamtschule Holger Köhler mit dem Spaten symbolisch den Startschuss für den Baubeginn der Gesamtschule „Villa Elisabeth“ in der Uhlandallee in Eichwalde gaben. Nun steht bereits der Rohbau. Am Dienstag wurde Richtf...