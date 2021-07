Eichwalde

Auch wenn es am Donnerstagvormittag regnete, es gab nur strahlende Gesichter bei der festlichen Übergabe des Eichwalder Grundstücks in der Puschkinallee / Ecke Schmöckwitzer Straße an die VS Bürgerhilfe gemeinnützige GmbH.

Dort soll das Wohnprojekt „Altersgerechtes Wohnen mit Service“ entstehen. „Als erstes werden die Garagen abgerissen. Die Grundsteinlegung erfolgt im Herbst 21 und den Einzug planen wir im Herbst 22“, sagte Carola Ahlert, Geschäftsführerin der VS Bürgerhilfe. Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch überreichte ihr den Erbbaupachtvertrag, der über 99 Jahre geht. Die Gemeindevertreter hatten dafür im Dezember grünes Licht gegeben.

21 altersgerechte Zwei-Zimmer-Wohnungen

Es werden 21 altersgerechte Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen. Sie sind 32 bis 65 Quadratmeter groß, barrierefrei und haben alle Balkon oder Terrasse. Eine Fußbodenheizung, elektrische Jalousien und ein Aufzug sorgen für Wohnkomfort. Im Erdgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum. „Die Wohnungen sind für Senioren ab 75 Jahren gedacht, vorrangig werden Eichwalder dort einziehen“, sagte Ahlert. Und Bewerber gibt es mehr als genug. Wer möchte, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das rund 1300 Quadratmeter große Grundstück wird bisher von den Mietern des gemeindeeigenen Hauses in der Schmöckwitzer Straße 7 - 8 genutzt. Die Fläche zwischen Alt- und Neubau soll künftig allen zur Erholung dienen. „Wir planen zusammen mit unseren Mietern und denen aus der Schmöckwitzer sowie der Gemeinde die Gestaltung. Ein Spielmöglichkeit für Kinder und Ruhezonen sollen unter anderem entstehen“, erzählte Carola Ahlert. Auch Fahrradstellplätze und eine Steckdose für Elektromobile sind geplant.

Bürgersteige werden für Rollatoren angepasst

Der Bürgermeister lobte die zentrale Lage des Objekts und meinte, dass die Bewohner dort so lange wie möglich selbstbestimmt wohnen könnten. Er verwies darauf, dass die Bürgersteige so verändert werden, dass die Senioren mit einem Rollator bequem in die Bahnhofstraße gelangen.

Carola Ahlert versicherte, dass das Objekt, wie auch die anderen der VS Bürgerhilfe, von regionalen Firmen gebaut werde, die später auch die Wartung übernehmen.

Zu den Gästen bei der Veranstaltung gehörten auch einige Damen der Ortsgruppe der Volkssolidarität. „Es freut mich sehr, dass es jetzt losgeht. Ich war mit die Hauptinitiatorin des Projekts“, erzählte Jutta von Thile. Sie wohnt seit 1966 in Eichwalde und war viele Jahre Kämmerin in der Gemeinde. Auch Brigitte Ting, die in der Schmöckwitzer Straße 2 geboren wurde, möchte gern einziehen. „Die Nähe zum Zentrum und zum Bahnhof ist sehr wichtig“, stellt die Eichwalderin fest.

Von Heidrun Voigt