Eichwalde

Kurz sah es so aus, als ob die Zeit der Probleme endlich hinter der Baustelle am Eichwalder Bahnhofstunnel liegen. Am Mittwochabend wurde das Bauwerk nach mehr als zwei Jahren Bauzeit für Passanten freigegeben, drei Tage lang konnten Eichwalder über den neu gebauten Durchgang die Bahnstrecke queren. Aber dann stand am Wochenende plötzlich Wasser im Tunnel, das kaum von oben gekommen sein konnte. Es hat seit Tagen nicht geregnet.

Ein Arbeitstrupp wurde Montag früh in den Tunnel geschickt, der das Wasser hektisch aus der Unterführung schaffte. Am späten Vormittag war der Boden wieder trocken gewischt. Doch die Frage bleibt: Woher kam das Wasser?

Anzeige

Jenoch: „Weist auf fehlerhafte Struktur hin“

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) erhielt am Montag dazu nur eine recht vage Auskunft. „Es soll eine Pumpe ausgefallen sein“, sagt er. „Bei dieser Aussage entstehen bei mir allerdings ganz große Fragezeichen“, so Jenoch. „Das weist auf eine fehlerhafte Struktur hin.“

Weitere MAZ+ Artikel

Dazu muss man wissen, dass Wasser über die gesamte Bauzeit des Tunnels ein Problem dargestellt hatte. Die Bahn hatte im April 2018 mit dem Bau am S-Bahnhof begonnen, schon bald darauf stand die Baustelle aber wieder still, weil sich zu viel Grundwasser in der Grube gesammelt hatte.

Monatelang mussten neue Brunnen beantragt und Pumpen installiert werden, bevor weiter gebaut werden konnte. Der Tunnel bekam eine dichte Sohle, die das Grundwasser eigentlich abhalten sollte. „Davon, dass auch während des Betriebs noch Pumpen nötig sind, war aber nie die Rede“, sagt Bürgermeister Jörg Jenoch.

Für Fahrstuhleinbau soll Tunnel wieder gesperrt werden

Zwar gebe es eine Pumpe im Tunnel. „Die ist aber nur dafür vorgesehen, nach Starkregenfällen das Wasser aus dem Tunnel zu befördern. Um den Tunneln herum sollte es eigentlich keine geben, so war das nicht gedacht, und das bereitet uns große Sorgen“, so Jenoch.

Von der Bahn gab es dazu gestern keine Auskunft. Auch Jörg Jenoch versuchte zumindest bis zum frühen Nachmittag vergeblich, konkretere Informationen aus dem Konzern zu bekommen. Der neue Tunnel soll freilich ohnehin nur für wenige Wochen nutzbar sein. Dann wird er wieder gesperrt, weil ein Fahrstuhl installiert wird. Mit dem können die Fahrgäste dann auch auf die Gleise gelangen. Bestenfalls sogar trockenen Fußes.

Von Oliver Fischer