Eichwalde

Die Corona-Pandemie und die wiederkehrenden Lockdowns haben bei vielen für reichlich Bewegungsmangel gesorgt. Die Fitnessstudios waren lange Zeit geschlossen und über Monate war an ein Training in der Gruppe nicht zu denken.

Doch in der Gemeinde Eichwalde schaffte man alternative Sportangebote, um die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin fit zu halten. So darf sich die Kommune über die Auszeichnung „Sportlichste Gemeinde im Land Brandenburg 2020“ freuen, wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) nun bekannt gibt.

„Ich gratuliere der Sieger-Kommune für ihr Engagement in Sachen Breitensport – und damit verbunden allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die das breite Sportangebot in Eichwalde ermöglichen“, so Sportministerin Britta Ernst.

Von den rund 6420 Einwohnern der Gemeinde waren im vergangenen Jahr 1037 in einem der ortsansässigen Sportvereine Mitglied. Allen voran der Verein Ajax Eichwalde 2000 mit derzeit rund 830 Sportbegeisterten, denen dort eine große Bandbreite an Sportarten angeboten wird.

Von Ballsportarten wie Fußball und Badminton, über Gymnastik, Tanzsportarten und Turnen bis hin zu Leichtathletik, werden viele Bereiche abgedeckt. Doch um die Mitglieder auch während der Pandemie in Bewegung zu bringen, musste sich der Verein einiges einfallen lassen.

Im vergangenen Jahr wurde der Outdoor-Fitnesspark am Schillerplatz in Eichwalde von Initiatorin Christel Marggraf und Bürgermeister Jörg Jenoch eingeweiht. (Archivbild) Quelle: Josefine Sack

„Wir haben uns überlegt, wie wir den Sport ins Wohnzimmer bringen können und haben unser Angebot dann teilweise auf online umgestellt“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Frank Witte. Daneben haben die Bürgerinnen und Bürger in Eichwalde die Möglichkeit, sich im Outdoor-Fitnesspark auf dem Schillerplatz auch an der frischen Luft sportlich zu betätigen, der ebenfalls vom Ajax initiiert wurde.

Eichwalde: Feierlichkeit für Auszeichnung mehrmals verschoben

So ließ sich die Jury von dem großen Angebot an Sportmöglichkeiten, dem hohen Organisationsgrad und der großen Auslastung der Vereine sowie der engen Zusammenarbeit zwischen ebendiesen und der Gemeinde überzeugen, wie das MBJS vermeldet. Diese bestand aus Vertretern des Sportministeriums, des Landessportbundes und des Städte- und Gemeindebundes.

„Als kleine Gemeinde sind wir sehr stolz auf diese Auszeichnung“, freut sich Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE). Im Rathaus wollte man dies in einem passenden Rahmen bereits gebührend feiern, doch aufgrund der andauernden Corona-Pandemie musste die geplante Veranstaltung schon zweimal abgesagt werden.

Vereinschef Frank Witte freut sich über die Platzierung der Gemeinde. (Archivbild) Quelle: Oliver Schwandt

„Wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr nachholen können“, so der Bürgermeister weiter. Und auch beim Ajax ist die Freude über den Titel groß. So war es der Verein, der die Bewerbung für den Wettbewerb ins Rollen brachte und dank der Arbeit des Vorstands, der vielen Übungsleiter und Trainer für den Großteil des sportlichen Angebots in Eichwalde sorgen.

Ausschlaggebend für die Jury war darüber hinaus die perspektivisch weitere Entwicklung und der Ausbau der Sportstätten in der Gemeinde, was der Sportverein Ajax und die Verwaltung bereits gemeinsam voranbringen wollen.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro soll ein weiterer Outdoor-Fitnesspark am Eichenparkstadion entstehen. „So kommt das Preisgeld auch der breiten Öffentlichkeit zugute“, sagt Vereinsvorsitzender Frank Witte.

Insgesamt setzte sich Eichwalde gegen elf Mitbewerber durch. Den zweiten und dritten Platz belegten die Gemeinden Elsterwerda (Elbe-Elster) und Neutrebbin (Märkisch-Oderland). Mit dem Wettbewerb möchten der Verein Landessportbund Brandenburg und das Sportministerium eine zukunftsfähige Partnerschaft zwischen Kommune und Sport unterstützen. Neben Gemeinden haben auch Städte die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Diese werden jedoch gesondert ausgezeichnet.

Von Joice Saß