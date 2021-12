Eichwalde

Eichwaldes Friedhof hat ein neues Ehrengrab sowie ein weiteres erhaltenswertes Grab. Die Gemeindevertreter gaben auf ihrer letzten Sitzung dafür grünes Licht. Das freut besonders den Ortschronisten Wolfgang Flügge, der sich für die Grabstellen von Hans Witte und Artur Lanze einsetzte.

„Ich habe bereits vor zwei Jahren einen Anlauf für das Grab von Lanze unternommen und keine Befürwortung erhalten“, erzählt Wolfgang Flügge.

Die letze Ruhestätte des BEWAG-Direktors Hans Witte ist das 13. Ehrengrab auf dem Eichwalder Friedhof. Quelle: Heidrun Voigt

Als der Grabstein umfiel, kümmerte sich die Kirchengemeinde Eichwalde um diesen und ließ ihn restaurieren. Der Grund – der Kirchenchor wurde vor 100 Jahren, im Herbst 1921 von Artur Lanze, der Kirchenältester und ein beliebter Lehrer war, gegründet. Die Restaurierung des Grabsteines nahm der Ortschronist zum Anlass, um erneut das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Er verweist darauf, dass Lanze auch ein sehr umfangreiches Bildmaterial aus den 20er und 30er Jahren hinterließ. Dieses Bildarchiv wurde vom Heimatarchiv übernommen.

Hans Witte war in Berlin Direktor der BEWAG

Das Ehrengrab gehört Hans Witte. Der BEWAG-Oberingenieur und erste BEWAG-Direktor leitete während der Nazizeit illegal die Widerstandsbewegung in dem Energieversorgungsunternehmen und hat die von der SS befohlene und vorbereitete Sprengung des Kraftwerkes Klingenberg in Berlin verhindert. Die Tätigkeit des Hauptdirektors der BEWAG (Ost) übte der Professor bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1954 aus. Er hatte dabei einen entscheidenden Anteil am Wiederaufbau der Berliner Stromversorgung, an die auch Eichwalde angeschlossen war. Witte lebte seit den 50er Jahren in der Gemeinde.

Ehrengräber in Eichwalde seit 2007 möglich

„2007 wurde die Friedhofssatzung verändert und seitdem ist es möglich, Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber vorzuschlagen“, informiert Wolfgang Flügge. Er erläutert, dass Ehrengräber mit Personen verbunden seien, die für den Ort Besonderes geleistet haben. Als erhaltenswert werden alte, ehrwürdige Grabmonumente, die zum Gesamtbild des mehr als 100 Jahre alten Friedhofs dazugehören, eingestuft. „Lanze ist so ein Zwischending. Der Stein ist nichts Besonderes, aber die Person sollte man würdigen“, meint der Ortschronist. Der engagierte Mann bedauert, dass die ältesten Gräber Eichwaldes, die vom Friedhof der katholischen Kirche auf den in der Max-Liebermann-Straße umgebettet wurden, eingeebnet und große Grabdenkmale weggeschafft wurden. Das war bevor die Friedhofssatzung 2007 geändert wurde. „Jetzt bekomme ich regelmäßig eine Liste von den Grabstellen, die im Jahr darauf eingeebnet werden sollen, und kann schauen, welche erhaltenswert sind“, so der Ortschronist.

Insgesamt gibt es 13 Ehrengräber auf dem Eichwalder Friedhof. Sie gehören Künstlern, Wissenschaftlern, Widerstandskämpfern und anderen Eichwalder Bürgern. Auch die letzte Ruhestätte des Kaufhausbesitzers Rudolph Hertzog, der die Hertzog Villa in Zeuthen am See errichtete und nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee mit seiner Familie Obdach in Eichwalde fand, gehört dazu. Die Gräber werden von der Gemeinde gepflegt.

Heidrun Voigt