Eichwalde

„Die Leute streiten, weil sie nicht gelernt haben zu argumentieren“, wusste der britische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton bereits. Statt sachlich zu diskutieren, können sich bei einem Streitgespräch die Gemüter schnell erhitzen und dann wird es unter Umständen emotional. Debattieren will also gelernt sein.

Bereits in der Schule können Jugendliche lernen, wie eine Debatte geführt wird. 2001 wurde der Wettbewerb „Jugend debattiert“ ins Leben gerufen, an dem jährlich etwa 200 000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Einer von ihnen ist Jack Herrmann. Der 13-Jährige besucht das Humboldt-Gymnasium in Eichwalde und hat es bis ins Bundesfinale geschafft. Bereits jetzt hat er ein großes Interesse an politischen und wirtschaftlichen Themen und entschied sich daher, der Schul-AG „Jugend debattiert“ beizutreten.

„Die kontroversen und spannenden Diskussionen machen für mich den Reiz daran aus“, schwärmt der 13-Jährige. Zudem habe er Spaß daran, sich auf die Debatten vorzubereiten. Denn für die vorgegebenen Themen ist eine intensive Recherche nötig, bei der sich der Schüler einen großen Wissensschatz aneignet.

Für den Jugendlichen ist es nicht die erste Teilnahme an dem Wettbewerb. Im vergangenen Jahr erreichte der 13-Jährige bereits das Landesfinale.

Die Frage, mit der sich Jack nun für das Bundesfinale beschäftigen muss, lautet: Sollen die Mieten für Menschen in Pflegeberufen staatlich subventioniert werden? Ein Thema, mit dem sich Jugendliche üblicherweise nicht unbedingt intensiv auseinandersetzen. Doch der 13-Jährige glaubt, dass das Thema früher oder später für jeden von uns von besonderer Bedeutung sein wird.

Intensive Vorbereitung auf die Debatte

Ob Jack während der Debatte die Pro oder Kontra-Seite vertritt, erfährt der Schüler spätestens einen Tag vor dem Finale, wenn die Positionen der Debattenredner ausgelost und bekannt gegeben wird. „Ich überlege mir Argumente für beide Seiten und bin so hoffentlich auf so viele Argumente wie möglich vorbereitet“, erklärt der Schüler.

Die Vorfreude ist bereits groß bei dem Jugendlichen. „Ich freue mich auf eine spannende Debatte“, sagt Jack. Bei der Vorbereitung auf das Finale wird er von vielen unterstützt. Neben seinen Lehrern und seinen Freunden sind vor allem auch seine Eltern für ihn da. „Wir freuen uns sehr über Jacks Erfolge und sind sehr stolz auf ihn“, betont seine Mutter.

Vor dem Finale fanden bereits Seminare und andere Wettbewerbsrunden statt, bei denen sich die Jugendlichen kennenlernen können. Jack hat große Freude an dem Austausch mit den anderen Schülerinnen und Schülern, auch wenn in diesem Jahr vieles nur online stattfinden konnte aufgrund der Pandemie.

Am Samstag, den 19. Juni, findet das Finale in Berlin statt und wird für Interessierte in einem Live-Stream übertragen. Anlässlich des 20. Jubiläums wird Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Teilnehmern aus all den Jahren ein Gespräch führen.

Die besten sechs Debattanten aus einer Altersgruppe bekommen die Möglichkeit, an einer Akademiewoche teilzunehmen. Zudem werden sie in das Alumni-Programm von „Jugend debattiert“ aufgenommen.

Von Joice Saß