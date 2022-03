Eichwalde

Der Taufstein der evangelischen Kirche am Händelplatz in Eichwalde ist wieder eine Augenweide. Die Restaurierungsarbeiten wurden in der vergangenen Woche abgeschlossen. Die Struktur des Sandsteins kommt jetzt wieder voll zur Geltung. Auch die Inschrift auf dem Goldgrund hat an Ausdruckskraft gewonnen und prägt leuchtend das Gesamtbild.

Lasset die Kindlein zu mir kommen, steht auf dem Taufbecken. Quelle: Heidrun Voigt

Natalie Lehnhardt bei der Retuschierung von Flecken auf dem Sandstein. Quelle: Heidrun Voigt

Das Taufbecken wurde vom Hofsteinmeister Schilling aus Berlin-Tempelhof für die kleine Taufkapelle der Kirche gefertigt. Dort stand es aber nie, sondern wurde von Anfang an mit dem Bau der Kirche 1908 im Altarraum eingemauert. Warum das so geschah, dazu geben die Quellen keine Auskunft. „Der Stein war angebrochen. Es gab unschöne Flecken, vielleicht vom Transport des Weihnachtsbaumes, der immer daneben in der Ecke steht. Er musste unbedingt gereinigt und restauriert werden“, stellt Pfarrerin Christine Leu klar.

Sie erzählt, dass zum Taufstein eine Silberschale gehöre. Diese wird an einem anderen Ort aufbewahrt. Den Taufstein deckt eine Bronzehaube ab. „Die Wasserwellen und floralen Ornamente in dieser Metallarbeit symbolisieren den Paradiesgarten, denn mit der Taufe steht dem Täufling das Paradies offen“, erläutert die Pfarrerin.

Ausgeführt hat die Restaurierungsarbeiten die Fachfirma Steinhof-Restaurierung aus Berlin. Die beiden Inhaberinnen, Natalie Lehnhardt und Felina Felske, haben gemeinsam am Eichwalder Taufbecken gearbeitet. Felina Felske reinigte ihn schonend mit Heißdampf, um möglichst viel Material von dem Stein zu erhalten. Ausgebrochene Stellen wurden ergänzt. Die alte Farbe an der Inschrift wurde abgetragen und mit Gold neu ausgelegt. „Der Stein wurde schon einmal bearbeitet. Wenn es noch die Originalfassung mit Blattgold gewesen wäre, hätten wir es anders machen müssen. So ist es einfach auch eine Kostenfrage für den Auftraggeber“, erläutert Natalie Lehnhardt.

Mit feinem Schleifpapier und Pinsel rückt die Restauratorin an ihrem letzten Arbeitstag in der Eichwalder Kirche Zentimeter für Zentimeter vorsichtig Flecken und Kratzern zu Leibe und retuschiert sie. Dabei benutzt sie sandsteinfarbene Pigmente für den oberen Teil und rötliche für den angemalten Sockel des Taufbeckens. Etwas mehr als zwei Wochen haben die Restauratorinnen an dem Taufbecken gearbeitet – aber nicht jeden Tag. Parallel arbeitet ihre Firma, in der es zwei Angestellte gibt, auch im Pergamon-Museum, wo sie Exponate aus dem Depot reinigen, kleben und verpacken. Des Weiteren restaurieren sie in Sanssouci die Baukeramik in den Neuen Kammern, dem Schloss für königliche Gäste, und auch ein Taufbecken aus Wildenau (EE) haben sie in ihrer Werkstatt zu stehen.

„Wir dokumentieren unsere gesamten Arbeiten, so natürlich auch die in Eichwalde“, sagt Natalie Lehnhardt. „Spätere Restauratoren wissen so, was wir verwendet haben, wie wir es gemacht haben. Für sie ist es dann einfacher, beispielsweise einen Kleber zu lösen.“ Die 36-Jährige erzählt, dass ihre Firma zurzeit „extrem viel zu tun“ habe. In Eichwalde war die Steinhof-Restaurierung übrigens auch bei der neuen Gestaltung des Platzes vor der Kirche involviert.

Die Kosten für den Taufstein in vierstelliger Höhe hat die Kirchengemeinde Eichwalde aus ihrem Haushalt und einem Teil der Kollekte bezahlt.

Von Heidrun Voigt