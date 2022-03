Eichwalde

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine in der Region ist riesig. Um die Aktionen in Eichwalde zu bündeln und sich auszutauschen, lud die Gemeindeverwaltung am Mittwochabend unter der Überschrift „Gemeinsam koordiniert und nachhaltig helfen“ in die Radeland-Halle ein. Mehr als 70 Besucher waren gekommen, darunter auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Eichwalde untergekommen sind.

„Krieg ist immer falsch und er verändert alles. Was die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht in diesen Zeiten benötigen, ist unsere Solidarität“, sagte Eichwaldes stellvertretende Bürgermeisterin, Karolin Langner. Sie betonte, dass die Angebote langfristig angelegt sein müssten, und verwies in diesem Zusammenhang auf eine abgesicherte Unterbringung, aber auch auf Angebote in Kitas, Schulen sowie Vereinen. Langner informierte darüber, dass die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde bereits am Montag Ausrüstungsgegenstände an die Ukraine gespendet habe. Zudem hat die Gemeindeverwaltung Kontakt zur polnischen Partnergemeinde Osno aufgenommen, um Transportmöglichkeiten abzufragen und Bedarfe zu ermitteln.

Vereine aus Eichwalde stellen Hilfsangebote vor

Verschiedene Vereine stellten ihre Hilfsangebote auf der Veranstaltung vor. Der Geschäftsführer vom Verein KJV, Frank Vulpius, informierte über das Angebot, Hilfesuchende und Hilfebedürftige zu vernetzen. Per digitalem Fragebogen in deutscher oder ukrainischer Sprache sollen Bedarf und Angebot erfasst werden. Der Plumpengraben-Verein hat 200 Euro an Hilfsbedürftige in der Ukraine gespendet und forderte dazu auf, dem Beispiel zu folgen.

Aber auch an anderen Stellen sind die Eichwalder aktiv. Die Gemeindevertreter haben fraktionsübergreifend einen offenen Brief an die Eichwalder Einwohner unterzeichnet, den Die Linke verfasste. In diesem Aufruf wird der Krieg verurteilt und zur Solidarität und zum Spenden aufgerufen. Des Weiteren werden Menschen, die eine Bleibe zur Verfügung stellen können, auf die Beauftragte für Migration und Integration im Landkreis, Antje Jahn, verwiesen.

Kuchenbasar in Eichwalder Grundschule

Und auch die Jüngsten der Gemeinde haben sich Gedanken gemacht, wie sie helfen können. Am Donnerstag veranstaltete die Klasse 5b der Eichwalder Grundschule einen Kuchenbasar in ihrer Einrichtung. „Wir haben mit den Kindern über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Nach den ersten Gesprächen entstand die Idee, den Kindern dort mit den Einnahmen aus einem Kuchenbasar zu helfen“, erzählt Klassenlehrer Marcus Dahlke. Kinder backten mit ihren Eltern und auch Lehrer steuerten Kuchen bei.

Unterstützt vom KJV wurden unzählige Muffin-Variationen in den Pausen verkauft. Das freute natürlich auch den Schulleiter Lars Teichmann. Er schlug vor, die Einnahmen von insgesamt 820 Euro auf das Konto von Unicef einzuzahlen. Vertreter aus der Gemeindeverwaltung schauten auch bei der Aktion vorbei und kauften Kuchen.

Von Heidrun Voigt