Eichwalde Zeuthen - Ein Bahnübergang für zwei Gemeinden Seit Langem wird in Eichwalde und Zeuthen um schrankenlose Bahnquerungen gerungen. Dort sind die Schranken teilweise bis zu 30 Minuten in der Stunde geschlossen. Rückstaus und Unfälle sind die Folgen.

Die Draufsicht mit der Südwest-Anbindung in Höhe der Heinrich-Heine-Allee in Eichwalde (rechts im Bild): Von oben erinnert die Brücke an einen Kleiderbügel. Quelle: Jonas Reif