Eichwalde

Im Eichwalder Corona-Testzentrum von EcoCare, das auf dem Parkplatz von Lidl in der August-Bebel-Straße steht, wurde in der Nacht zum Dienstag eingebrochen. „In der besagten Nacht bekamen wir gegen 4.30 Uhr den Hinweis, dass sich unbekannte Personen an dem Container zu schaffen machen. Die Kollegen waren so schnell wie möglich vor Ort, aber am Objekt und in den angrenzenden Straßen war niemand mehr zu finden“, berichtet Polizei-Pressesprecher Torsten Wendt. Er verweist darauf, dass laut Augenzeugen zwei männliche Tatverdächtige dort agierten, die schnell weg waren. Mitarbeiter der Kriminaltechnik haben am Container Spuren gesichert. Wendt verweist darauf, dass die Ermittlungen im Fall des besonders schweren Diebstahls andauern.

Einbruch in Testzentrum: Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich

„Die Einbrecher haben den Lagerbestand an Antigen-Schnelltest Kits entwendet und dabei die Tür des Containers beschädigt“, bestätigt Kaan Savul, Pressesprecher beim Teststellen-Betreiber EcoCare. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. „Der Schaden wurde kurzfristig behoben und neue Testkits von einer Teststelle in der Nähe herbeigeschafft“, sagt Savul. Seitdem ist die Teststelle wieder ordnungsgemäß in Betrieb.

Sie ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet und ein viel besuchter Anlaufpunkt. Zu jeder Zeit stehen mehrere Menschen vor der Tür. In Eichwalde kann man sich außerdem in der Artztpraxis Dr. Mebus nach Voranmeldung testen lassen. Weitere Teststationen befinden sich in den umliegenden Gemeinden. Sie haben ganz unterschiedliche Betreiber. Die nächste EcoCare Teststelle befindet sich in Königs Wusterhausen. Zwei weitere dieses Anbieters sind in Lübben und Luckau.

Eichwalder Teststellen-Betreiber EcoCare sitzt in Düsseldorf

EcoCare kümmert sich um den Aufbau und Betrieb von zertifizierten Test- und Impfzentren in ganz Deutschland. Es handelt sich dabei um eine Marke der Ecolog Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Ecolog ist ein weltweiter Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT.

Laut Polizei gab es in anderen Teststellen noch keine Einbrüche. Nur zu Anfang kam es bei Impfzentren zu Sachbeschädigungen.

Von Heidrun Voigt