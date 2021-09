Schönefeld

Easyjet will die Hoffmann-Kurve wieder fliegen. Auf Nachfrage bestätigte Easyjet-Deutschland-Chef Stephan Erler am Rande des Spatenstichs für den neuen Wartungshangar der Airline am BER, man habe in Absprache mit der Flugsicherung eine Lösung gefunden, die für alle machbar sei.„Wir sind guter Dinge, dass bei Ostwind und Nutzung der Südbahn ab Oktober wieder Hoffmann-Kurve geflogen werden kann“, so der Deutschland-Chef. Er betonte zudem, dass die Fluglärmkommission sich der Routenthematik annehmen müsse, da man als Fluggesellschaft nur ausführendes Organ sei.

Nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses des Landtags in der vergangenen Woche hatten bereits die SPD-Landtagsabgeordneten Tina Fischer und Ludwigs Scheetz erklärt, dass Easyjet die Abflugroute wieder nutzen wolle. Die Fluggesellschaft hatte sich damals aber noch bedeckt gehalten.

Hoffmann-Kurbe ist Standard-Abflugroute bei Ostwind von der BER-Südbahn

Die Die Hoffmann-Kurve ist das bevorzugte Abflugverfahren bei Starts von der BER-Südbahn in Richtung Osten. Dabei müssen die Maschinen in geringer Höhe kurz nach dem Start eine scharfe Rechtskurve fliegen. Das soll Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen vom Fluglärm entlasten. Im August hatte Easyjet erklärt, dass seine Flugzeuge diese Kurve aus Sicherheitsgründen nicht mehr nutzen und statt dessen eine eigentlich nur für Ausnahmefälle gedachte Route fliegen, die über die drei Orte führt. Das hatte zu massivem Unmut in den Gemeinden geführt, zumal sie bisher keinerlei Anspruch auf Schallschutz haben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Easyjet versucht zudem, die Lärmfolgen des Geradeausflugs dadurch zu minimieren, dass die Piloten die Ansage bekommen hätten, sie müssten die ganze Länge der Startbahn nutzen.

Von joi/cas