Eichwalde

Noch bis zum 27. Februar ist eine Ausstellung mit Fotoarbeiten von Frank Deubert und Leo W. Hanser in der Alten Feuerwache Eichwalde zu sehen. Den farbigen Makro-Aufnamen Deuberts stehen Hansers Schwarz-Weiß-Porträts gegenüber. Es sind zwei verschiedene Welten, die sich dabei auftun – eine bunte, artifiziell anmutende und eine stille, erzählerische.

Beiden ist gemeinsam, dass sie den Blick des Betrachters schärfen, ihn einladen, unter die Oberfläche zu tauchen. Beide unterwandern das Alltägliche mit ihren Arbeiten.

So können Wassertropfen auf einer CD schillern, wenn sie professionell in Szene gesetzt werden. Quelle: Frank Deubert

Hansers Porträts erzählen direkt und ungeschminkt spannende Geschichten. Der Fotograf lotet die Gesichter aus, konzentriert auf das Wesentliche, lässt etwas sehr Persönliches aufleuchten. Indem er sich auf die Mimik fokussiert, verdichtet er die Bildsprache und schafft gleichzeitig Raum. Es sind ausdrucksstarke, facettenreiche Bilder, die die Neugier des Betrachters wecken.

Eine Wunderkerze, eine Glühbirne, ein Fotograf – und schon ist das Kunstwerk fertig. Quelle: Frank Deubert

Raffinierte Inszenierungen

Neugierig wird er auch bei Frank Deuberts Bildern. Die erste Frage, die sofort auftaucht: Wie macht er das nur? Der Fotograf lässt Wasser tanzen, bringt verwelkte Blüten zum Leuchten, verwandelt ein Kristallglas in ein Feuerwerk. Vor einem regenbogenfarbenen Himmel liegen große Kugeln, die ein Muster tragen, das stellenweise von Spektralfarben weggewischt oder verändert wird.

„Ich habe Wassertropfen auf eine CD getan, mit LED-Lichtern von der Seite angeleuchtet – das sind die weißen Punkte, die wie ein Muster wirken – und mit Makro aufgenommen. Die CD bricht das Licht“, erläutert Frank Deubert. Seine Glühbirne, die Funken sprüht: Eine Glühbirne, die nicht brennt und dahinter, genau in die Mitte eine Wunderkerze gestellt und angezündet. Anschließend in der Makro-Einstellung fotografiert.

Armin Müller-Stahl im Jahr 2010. Quelle: Leo W. Hanser

Deuberts wie Hansers Arbeiten sind Bilder, die im Kopf bleiben. Beide Männer gehören dem Wildauer Fotoclub „Schwarz-Weiß“ an. Hanser seit zwei Jahren, Deubert seit einem Jahr. Sie sind kurzfristig für eine abgesagte Ausstellung in der Alten Feuerwache eingesprungen. Vier Mitglieder des Fotoclubs hatten sich beworben. Der Eichwalder Kulturbeirat hat die beiden Fotografen ausgewählt.

Segeln und Fotografie als Leidenschaft

„Als ich mit 16 Jahren die erste Kamera, eine Edixamat Reflex D, von meinem Vater geschenkt bekam, ahnte ich nicht, dass mich dieses Metier mein Leben lang begleiten würde“, erzählt Leo W. Hanser. Der Architekt im Ruhestand berichtet, dass er sich zwar schon früh eine Dunkelkammereinrichtung zugelegt hatte, aber seine berufliche Auslastung ihm nur sporadisch Zeit für die Fotografie ließ. Das änderte sich, als ihm seine Frau zum 60. Geburtstag eine Digitalkamera schenkte.

„Dieses Geschenk wurde die Initialzündung für die Wiederaufnahme meiner Leidenschaft“, erinnert sich der 75-Jährige, der seit einigen Jahren in Motzen lebt. Sein Schaffen umfasst Landschaftsaufnahmen und Menschen. Viele seiner Motive findet er in Griechenland, wo er zeitweise auch lebte und heute noch sein Segelboot zu liegen hat. Es ist die zweite Leidenschaft des Mannes.

Künstlerin im Haus Bethanien in Berlin-Kreuzberg. Quelle: Leo W. Hanser

Leo W. Hanser sieht die Fotografie als subjektives Wahrnehmen von Situationen und deren Umsetzung in fotografischen Bildern. „Gesichter und Körper sprechen eine Sprache, die gilt es möglichst authentisch einzufangen“, meint der Fotograf. Wichtig sei es dabei, wenn man mit gestellten Situationen arbeite, dass Fotograf und Model eine gute Beziehung hätten.

Porträts von Künstlern wie Armin Müller-Stahl

Hanser, der viele Jahre auch als Taxifahrer in Berlin tätig war, besaß einen speziellen Schein, mit dem er Bundestagsabgeordnete fahren durfte. Porträts von ihnen finden sich in der Ausstellung. Das Foto, mit dem der Grüne Hans-Christian Ströbele 2009 in den Wahlkampf zog, stammte übrigens von Hanser. Aber auch Porträts von Künstlern wie Armin Müller-Stahl zum Beispiel, alten Menschen und Momentaufnahmen auf der Straße sind zu sehen.

Frank Deubert, der in Zeuthen lebt, beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Fotografie. Und es gibt eigentlich kaum etwas, was der Ingenieur für Flugzeugbau nicht fotografiert. Sein Schwerpunkt liegt auf der Makrofotografie und auf Luftaufnahmen. „Seit ich fotografiere, gehe ich anders durch die Welt und schaue mir die Dinge anders an“, sagt der gebürtige Würzburger. Bei den Besuchern kommt die Ausstellung gut an. Knapp 50 Interessierte schauten bisher an jedem Wochenende vorbei.

Die Alte Feuerwache Eichwalde, Bahnhofstraße 79; bis 27. Februar freitags bis sonntags, jeweils 15 bis 18 Uhr, Eintritt gemäß den aktuellen Coronaregeln

Von Heidrun Voigt