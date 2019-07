Eichwalde

Bei einem Badeunfall in Eichwalde (Dahme-Spreewald) ist am Montag eine Frau ums Leben gekommen. Badegäste an einem See hatten nach Polizeiangaben beobachtet, wie die 69-Jährige offenbar leblos im Wasser trieb.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau bereits im Vorfeld ein medizinisches Problem. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.

Von RND/dpa