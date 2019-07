Eichwalde

Die Polizei wurde am Montagabend um 17.45 Uhr zur Schulzendorfer Straße in Eichwalde gerufen, da mehrere frei laufende Tiere auf der Fahrbahn gemeldet worden waren.

Die Schafe, deren Besitzer bis zur Stunde nicht bekannt ist, waren offenbar in Richtung Ernst-Thälmann-Straße in Eichwalde unterwegs, wo Zeugen das erste Tier eingefangen hatten. Das zweite war in der Waldstraße in Eichwalde eingefangen worden, während gleichzeitig Anfragen bei Amtstierärzten, Ordnungsämtern und möglichen Tierbesitzern eingeleitet wurden.

Letztendlich wurden die beiden Schafe in ein benachbartes Tierheim gebracht, so dass seitens der Polizeibeamten gegen 21.30 Uhr die Gefahr für den Straßenverkehr gebannt war.

Von MAZonline