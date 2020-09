Für die Zukunft gewappnet: Eichwalde beschließt Leitbild

Eichwalde

„ Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig und nachbarschaftlich“: Unter diesem Slogan beschließt die Gemeindevertretung Eichwalde am Dienstag das Leitbild für den Ort. Dem finalen Konzept ist ein monatelanger Findungsprozess mit Bürgerversammlungen, Fragebogenaktionen und verschiedenen Fach-Workshops vorausgegangen (die MAZ berichtete).

Das Leitbild beinhaltet sowohl langfristige Aussagen als auch mittelfristige Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte, die im Ergebnis als grundlegende Richtschnur und Orientierungsrahmen für sämtliche gemeindliche Handlungen dienen sollen. Das Leitbild soll Planungssicherheit, Akzeptanz und Legitimation für kommunale Entscheidungen schaffen.

Das steht drin:

Was steht also drin, im neuen Leitbild der Gemeinde? Im Wesentlichen werden drei große Leitbildziele umrissen. Demnach soll Eichwalde als „grüne Oase“ erhalten und gestärkt werden. Die Gemeinde hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zukunft einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Grün- und Erholungsflächen sollen aufgewertet werden. Die Verdichtung und Versiegelung im Ort soll auf ein notwendiges Maß begrenzt werden. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums soll besser unterstützt werden.

Unter dem Motto „Unser Eichwalde“ soll zudem das Miteinander von Jung bis Alt gestärkt werden. Im Fokus steht der Erhalt eines lebendigen Ortszentrums in der Bahnhofstraße. Die Gemeinde will unter anderem mehr Begegnungsräume schaffen und hat außerdem die Absicht, mit den Nachbarkommunen auch in Zukunft verbindlich zusammenzuarbeiten.

70.000 Euro für Zukunftsfahrplan

Die dritte Komponente des Leitbilds trägt den Titel „Mobiles Eichwalde“. Dem Rad- und Fußverkehr im Ort wird dabei ein hoher Stellenwert zugestanden. Außerdem soll der Ort, so gut es geht, barrierefrei werden.

70.000 Euro hat sich die Gemeinde ihr Leitbild inklusive eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, kurz INSEK, kosten lassen. Beim INSEK handelt es sich um ein übergeordnetes informelles Steuerungsinstrument, das für die nächsten zehn bis 15 Jahre Handlungsschwerpunkte darlegt und eine gesamtstädtische sowie nachhaltige Strategie zum Umgang mit künftigen Herausforderungen aufzeigten soll. Das Konzept dient oftmals als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln.

