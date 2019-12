Neuer Gehweg übergeben – Gosener Straße ist barrierefrei

Eichwalde

Elisabeth Rauscher und ihr Sohn Eddi, Nadine Sredzki und Ralf Kurzel (v. l.) freuen sich, dass die Gosener Straße in Eichwalde nun endlich keine Stolperfalle mehr ist. Am Dienstag wurde der Straßenabschnitt kurz vor der Grenze zu Berlin offiziell an die Gemeinde übergeben. Seit Frühjahr 2019 wurden dort Gehwege in einer Gesamtlänge von 1180 Meter gebaut. Zudem wurden die Straßenbeleuchtung, die Grundstückszufahrten sowie barrierefreie Straßenübergänge an sämtlichen Kreuzungen erneuert.

Die am Bau beteiligten Firmen übergaben zur offiziellen Einweihung der Gosener Straße einen mit Schleifenband verzierten Pflasterstein an Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE). Quelle: Josefine Sack

Die Gemeindevertreter hatten den Gehweg-Ausbau bereits 2017 beschlossen. Insgesamt kostete die Gemeinde der Ausbau rund 767.000 Euro. Gut die Hälfte der Kosten übernahm der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Von Josefine Sack