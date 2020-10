Eichwalde

Startschuss für eine neue Kita in Eichwalde: Ende vergangener Woche gaben Eichwaldes Gemeindevertreter grünes Licht für den Abschluss eines Mietvertrages mit dem AWO-Regionalverband Süd zum Betrieb einer Kindertagesstätte in der Tschaikowskystraße.

Zum Hintergrund: Kitaplätze sind rar, erst recht im sogenannten Speckgürtel der Hauptstadt, wo der Zuzug junger Familien nach wie vor ungebrochen ist. Auch in Eichwalde ist die Nachfrage groß. Die rund 400 Plätze in den fünf Kitas der Gemeinde sind belegt. Die befristete Genehmigung für die „Villa Mosaik“ läuft demnächst aus. Weitere Plätze werden dringend benötigt.

Anzeige

Neue Kita für 180 Kinder

Weil sich die Gemeinde einen eigenen Neubau nicht leisten kann, setzt Eichwalde auf die Arbeiterwohlfahrt. Der AWO-Regionalverband Süd plant nur wenige Meter von der Landesgrenze zu Berlin in der Tschaikowskystraße eine Kita für circa 180 Kinder. Eichwalde will die Einrichtung nach der Fertigstellung ab 2023 von der AWO mieten. Auf dem nördlichen Zipfel des rund 14 Hektar großen Grundstücks befindet sich bereits die Kita „Pusteblume“. Die Einrichtung mit 75 Plätzen wird derzeit jedoch an die Gemeinde Zeuthen vermietet.

Die AWO hat auf ihrem Grundstück am Zeuthener See noch mehr vor: Auf der Brache in der Tschaikowskystraße soll ein Wohnquartier für circa 150 Menschen entstehen. Erste Entwürfe wurden Anfang September im Ortsentwicklungsausschuss vorgestellt. Neben der Kita sehen die Pläne auf dem Gelände 98 bezahlbare, seniorenfreundliche Wohnungen, circa 50 Wohnungen für Auszubildende, eine Tagespflege und Sozialstation sowie eine generationsübergreifende Begegnungsstätte vor.

72 neue Bäume für Eichwalde

Für das neue Wohngebiet setzt die AWO auf einen kompakten und modernen Baukomplex. Durch einfache und flächenmäßig optimierte Konstruktionen sollen Baukosten sowie Heizenergie reduziert werden, heißt es in der Projektbeschreibung. Außerdem will die AWO insgesamt 72 neue Bäume im Ort pflanzen.

Der nun kurz vor dem Abschluss stehende Mietvertrag für die neue Kita gilt als letzter notwendiger Schritt, damit die AWO in Eichwalde loslegen kann. Die Gemeinde ist bereits seit 2018 in Verhandlungen mit der AWO. Der Verband will in Kürze den Bauantrag für das 20-Millionen-Euro-Projekt bei der zuständigen Baubehörde des Landkreises einreichen.

Von Josefine Sack