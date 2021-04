Dahme-Spreewald

Der Zuzug in die Berliner Randgebiete ist groß. Vor allem junge Familien zieht es in den letzten Jahren vermehrt in die Gemeinden an der Grenze zur Hauptstadt. Das führte dazu, dass Einrichtungen wie Kindergärten und Grundschulen an ihre Kapazitätsgrenzen stießen.

So beschäftigen sich die Nachbargemeinden Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen bereits seit längerer Zeit mit der Planung einer weiteren Grundschule. Gespräche über eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit gab es ebenfalls, doch bisher ohne klares Ergebnis.

Am Donnerstag trafen sich die Bürgermeister Jörg Jenoch, Christian Hentschel, Markus Mücke und Sven Herzberger am Ende der Max-John-Straße in Schulzendorf. Der Ort ist bewusst gewählt, denn auf der 55 000 Quadratmeter großen Grünfläche hinter ihnen, welche an die Miersdorfer Straße grenzt, erhoffen sie sich, eine gemeinsame Grundschule entstehen lassen zu können.

Die vier Bürgermeister unterschrieben einen „Letter of Intent“, also eine Absichtserklärung, sich für das Projekt zukünftig in den Fachausschüssen einzusetzen. „Alle Gemeinden haben bereits versucht, Wege für eine kommunale Grundschule zu eruieren, aber keine hat für sich eine zufriedenstellende Lösung gefunden“, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger.

In der Kommune hatten die Gemeindevertreter eigentlich eine Grundschule mit Standort in der Münchener Straße beschlossen. Darüber hinaus stand neben vielen anderen Grundstücken auch der Zeuthener Winkel als Gebiet für eine neue Bildungseinrichtung im Raum. „Für Kinder aus Kiekebusch wäre die Anfahrt dorthin jedoch schwierig“, räumt Herzberger ein.

„Dieser Standort hingegen ist ideal gelegen“, betont Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel. Getreu dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“, würden alle Gemeinden von der Lage in Schulzendorf profitieren.

Nun wollen die Bürgermeister die Idee in den Fachausschüssen der Gemeindevertretungen vorstellen und dort für Zustimmung werben. Sollten diese das Interesse teilen, werden die Bürgermeister dazu beauftragt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu erarbeiten. Anschließend würde die Finanzierung geklärt, ein Bebauungsplan erstellt und das Grundstück erworben werden, um dann das Bauprojekt zu planen.

„Jeder dieser Schritte kann bei negativer Entwicklung das Projekt zum Scheitern bringen, doch beginnen muss man irgendwann“, so Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke. Sollten alle Gremien dem Vorhaben zustimmen und der Privateigentümer des Grundstücks dem Verkauf zustimmen, gehen die Männer davon aus, dass es vier bis fünf Jahre dauern könnte, bis die Grundschule dann eröffnet werden kann.

Kurzfristige Probleme werde das Vorhaben nicht lösen, so Sven Herzberger. Auf lange Sicht gesehen sei das Projekt jedoch eine Chance für alle.

Auf dem Grundstück an der Miersdorfer Straße in Schulzendorf planen die Bürgermeister eine neue Grundschule. Quelle: Joice Nkaigwa

