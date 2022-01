Schulzendorf

Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) gab am Dienstagabend im Sozialausschuss Auskunft über den Stand des Projekts gemeinsame Grundschule und gemeinsame weiterführende Schule für Schulzendorf, Eichwalde und Schönefeld. „Der Standort in Schulzendorf, an der Rückseite der Kölner Straße, Ecke Miersdorfer Straße, den wir uns ausgesucht hatten, ist nicht nutzbar“, teilte der Rathauschef mit. Auf Nachfrage begründete er dies damit, dass zwei der Grundstückseigentümer nicht verkaufen wollen und der dritte, eine Agrargenossenschaft, bei der Übertragung Auflagen bekommen habe, die eine Weitergabe in den nächsten Jahren verhindern.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über den neuen favorisierten Standort wollte Mücke nur so viel verraten, dass er „ganz in der Nähe des alten“ sei. Momentan ist ein beauftragter Anwalt dabei, einen Entwurf zur Vereinbarung zwischen den drei Kommunen zu schaffen. „Das Ziel für den Grundschulstandort definieren wir momentan so: ein Zug für Schulzendorf, ein Zug für Schönefeld und ein halber für Eichwalde“, so der Bürgermeister.

Auch Hort und Sporthalle geplant

Dabei geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass der Schulerweiterungsbau, der zurzeit errichtet wird, den Bedarf in Schulzendorf deckt. Der Rathauschef räumte aber ein, dass wenn weniger Kinder an der Grundschule in der Illgenstraße unterrichtet werden, das eine oder andere Klassenzimmer als Fachraum genutzt werden könne. Die drei Gemeinden planen neben der gemeinsamen Schule einen Hort und eine Sporthalle.

Auch eine gemeinsame weiterführende Schule ist im Gespräch. Doch da gibt es noch Differenzen mit dem Landkreis, der als Bauherrn die Kommunen sieht. Die Gemeinden hingegen sehen den Landkreis in der Pflicht. „Nach der Schulbedarfserhebung hat der Landkreis zumindest signalisiert, dass er für den Norden den Bedarf an weiterführenden Schulen erkennt“, so Mücke optimistisch.

Von Heidrun Voigt