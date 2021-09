Eichwalde

Was ist schon ein digitaler Kalender gegen einen toll anzuschauenden Wandkalender? Der macht auch als Schmuckstück was her. Auf jeden Fall, wenn er wie der Eichwalder Kalender liebevoll und professionell gemacht ist.

Die Südseite des Wohnhauses in der August-Bebel-Allee 8 war ganz im Jugendstil bemalt. Es ist das Kalenderblatt im Oktober. Quelle: Heimatarchiv Eichwalde

Seit 17 Jahren gestaltet Burkhard Fritz den Eichwalder Kalender und die Ideen gehen ihm nicht aus. Der Kalender 2022 widmet sich dem Jugendstil in der kleinen Gemeinde. „Ich bin schon immer ein Liebhaber des Jugendstils gewesen. In unserem Ort orientierten sich wohlhabende Bürger in der Architektur ihrer neu gebauten Häuser an der Epoche“, erzählt Burkhard Fritz.

Hintergrundinformationen auf der Rückseite der Kalenderblätter

Er hat sich mit Argusaugen und Kamera über Monate hinweg auf die Suche nach Zeitzeugen begeben. Türklinken, Bleiglasfenster, Zaunelemente, Portalverzierungen und vieles mehr hat er gefunden. Auf der Rückseite jedes Kalenderblattes erfährt der Leser etwas über das abgebildete Motiv und Hintergründe. Der Januar beginnt mit der Grabumzäunung der Familie Jagielski auf dem Eichwalder Friedhof. Zu lesen ist unter anderem, dass dieses Grab Eichwaldes älteste Grabstätte ist und der Kaufmann Franz Jagielski durch den Verkauf von Militäreffekten und Militärhelmen vermögend wurde.

Es finden sich aber nicht nur architektonische Elemente im Kalender, sondern auch Mode, Plakate und ähnliches. Da wäre im Mai eine Ehren-Urkunde des Männer-Turn-Vereins Eichwalde 1904. „Ganz typisch Jugendstil ist die Grafik mit den drei Turnern. Die Schrift ist die für die Epoche typische Eckmann-Schrift“, erläutert Burkhard Fritz. Auch die Bildunterschriften im Kalender und das Initial des Monatsnamens hat er in der Eckmann-Schrift gestaltet.

Verkauf gut angelaufen

Nicht nur die Fotos haben einen direkten Bezug zu Eichwalde, auch das Kalendarium ist typisch, weist auf Feste und Jubiläen im Ort hin. Für viele Eichwalder ist der Kalender ein Muss. Liebhaber hat er aber auch in den Nachbargemeinden. „Der Verkauf ist gut angelaufen“, sagt Burkhard Fritz erfreut.

Er verweist darauf, dass der Heimatverein der Herausgeber des Eichwalder Kalenders ist. Die Auflage beträgt 600 Stück. Für 8,50 Euro bekommt man ein Exemplar in der Buchhandlung Komma und in den Räumen des Heimatvereins in der Bahnhofstraße 6. Dort gibt es auch noch Restexemplare aus den vergangenen Jahren, die sind für 3 Euro erhältlich. Ein Tipp: Kalender wiederholen sich in einem bestimmten Jahresrhythmus. Beispielsweise ist der Kalender von 2010 mit dem von 2021 identisch.

Von Heidrun Voigt