Neue Broschüre zeigt „Postkartengrüße aus Eichwalde“

Eichwalde

Fein herausgeputzt und vor Hauseingänge, Gaststätten oder an Zäunen der Grundstücke aufgereiht wird vor dem Fotografen posiert. Die entstandene Aufnahme ist allerdings nicht unbedingt für das Familienalbum gedacht. In früheren Zeiten wurden solche Bilder oft für Postkarten gefertigt, weiß Burkhard Fritz „Die Jahre 1905 bis 1920 waren die Blütezeit der Postkarten. Was heute eine SMS oder Whatsapp ist, war damals die Postkarte.“

Eine Postkarte aus dem Jahr 1912 zeigt die Fleischerei in der Heinrich-Heine-Allee 17 in Eichwalde. Quelle: Postkartengrüße aus Eichwalde/Privatarchiv

Anzeige

Der geschichtsinteressierte Eichwalder sammelt solche historischen Dokumente aus seinem Wohnort. Für den Eichwalder Heimatverein hat er mit der Unterstützung anderer Sammler eine Vielzahl von alten Ansichtskarten aus Privatarchiven zusammengetragen, die sich nun im jüngst erschienenen Heimatheft „ Postkartengrüße aus Eichwalde“ wiederfinden. Bereits vor 14 Jahren wurde ein erster Band mit historischen Postkarten herausgegeben. Da mittlerweile alle Exemplare vergriffen sind, wurde über eine Neuauflage nachgedacht – allerdings nicht lange. „Wir haben so viele Postkarten, die noch nicht veröffentlicht worden sind“, sagt Burkhard Fritz, der sich auch in der Arbeitsgruppe Ortsgeschichte engagiert. Rund 500 solcher Ansichtskarten sind derzeit bekannt. Die Auswahl daher nicht einfach. Und der Fundus ist wohl noch nicht erschöpft. „Es tauchen immer wieder neue Postkarten auf“, sagt er.

Weitere MAZ+ Artikel

Historische Motive bis zur Wende

Während der erste Band zu diesem Thema Ansichtskarten bis zum Jahr 1945 zeigte, sind in dem neuen Heimatheft solche bis 1990 zu sehen. „Die DDR-Postkarten sind ja mittlerweile auch schon als historisch zu bezeichnen“, sagt Burkhard Fritz. Neu ist auch, dass Motive der Siedlung Schmöckwitz mit bei der Auswahl bedacht wurden. Ebenso finden sich seltene Motive der Friedenseiche sowie eine der ersten bekannten Karten aus dem Jahr 1898 in der Broschüre.

Eine Ansichtskarte zeigt die evangelische Kirche des Ortes. Quelle: Burkhard Fritz

Auf den 112 Seiten gibt es viele spannende Informationen über die abgebildeten Plätze, Gaststätten und Häuser, die auch alte Aufnahmen des Bahnhofs und Innenansichten von Tanzsälen und Kirchen ergänzen. Dafür hat Burkhard Fritz gemeinsam mit dem Ortschronisten Wolfgang Flügge, dem Sammler Oliver Hein sowie Oliver Strübing viel recherchiert. „Dabei habe ich wieder viel über meinen Ort dazu gelernt. Wir arbeiten manchmal wie Kriminalbeamte, sagt Burkhard Fritz. Da werden Stufen vor Gebäuden gezählt, der Fall des Schattens analysiert, Stempel und Nachrichten auf den Ansichtskarten untersucht, Bau- und Straßenpläne studiert oder akribisch nach Hinweisen auf die Standorte der jeweiligen Häuser gesucht.

Mit geschultem Blick gelang Wolfgang Flügge so zum Beispiel eine Postkartenmotiv dem Haus zuzuordnen, in dem sich heute die Fleischerei Hinkel in der Heinrich-Heine-Allee befindet. Es zeigt die damaligen Fleischer und ihre Angestellten um das Jahr 1902. Fleischermeister Hinkel kannte die Aufnahme bis vor kurzem noch nicht, freut sich aber über diesen Blick in die Vergangenheit.

Cornelia Lotsch ist Vorsitzende des Eichwalder Heimatvereins, dieser hat kürzlich die "Postkartengrüße aus Eichwalde" veröffentlicht. Quelle: Nadine Pensold

Eigentlich sollte das neue Heimatheft erst zum Rosenfest im Juni erscheinen. Da dieses aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden wird, hat sich der Heimatverein entschieden, das Werk bereits jetzt zu veröffentlichen. „Für viele ist so etwas ein positive Ablenkung in der aktuellen Situation. Und viele, die den ersten Band haben, werden sich auch auf den zweiten freuen“, sagt Vereinsvorsitzende Cornelia Lotsch.

Erhältlich sind die „ Postkartengrüße aus Eichwalde“ (Preis 12 Euro) in der Eichwalder Buchhandlung, im Stöberstübchen Heidrich, der Geschäftsstelle des Heimatvereins oder unter www.heimatverein.eichwalde.de.

Von Nadine Pensold