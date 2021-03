Eichwalde

Leere Tische im Café Josef des Hotels Port Inn in der Bahnhofstraße in Eichwalde. Der Desinfektionsspender steht im Eingangsbereich, die Sitzplätze sind mit Glasscheiben getrennt und eine Lüftungsanlage, die für Frischluft sorgt, wurde installiert. Doch Platz nehmen dort seit Monaten nur noch Hotelgäste zur Frühstückszeit und das trotz bestehendem Hygienekonzept.

Inhaber Josef Maier hat dafür viel Geld in die Hand genommen, dennoch dürfen die Gäste nicht kommen – wegen der andauernden Corona-Pandemie. Das Land Brandenburg hat die Schutzmaßnahmen am Montag gelockert: So wurden die Kontaktbeschränkungen erweitert, der Einzelhandel darf unter Auflagen Kunden empfangen und Bau- und Babyfachmärkte sind ganz geöffnet.

Doch die Gastronomie und Hotellerie muss weiterhin um die Existenz bangen. Denn bis auf das Außerhausgeschäft und Hotelgäste, die beruflich unterwegs sind, gibt es keine Möglichkeiten, in der Branche Umsatz zu generieren. Die Einnahmen sind für viele zu gering und die Soforthilfen der Bundesregierung ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Geschäftsführer: Es geht ums Überleben des Hotels

Im Hotel Port Inn ist das Geld im Zuge der Pandemie ebenfalls knapp geworden. Die Prognose vom Geschäftsführer Josef Maier für das laufende Jahr ist deutlich: Überleben! „Das wir Geld verdienen ist ausgeschlossen“, so Maier weiter. Die Überbrückungshilfen seit Januar stehen noch aus und die Belegschaft befindet sich in Kurzarbeit.

Das Hotel Port Inn in der Bahnhofsstraße in Eichwalde Quelle: Joice Nkaigwa

„Wir haben Gäste, die dienstlich unterwegs sind und hier übernachten, aber das reicht nicht im Ansatz“, sagt Josef Maier. Dennoch glauben er und die Betriebsleiterin Iveta Witte daran, dass es finanziell wieder bergauf gehen wird.

Auch in der Pandemie sorgt das Team des Hotels für eine Wohlfühlatmosphäre, bei der die Sicherheit der Gäste obersten Stellenwert hat. Das sieht die brandenburgische Tourismuswirtschaft ebenso und gab dem Hotel das Siegel „Gastfreundschaft mit Verantwortung“.

Das sind die Service- und Hygienemaßnahmen

Dies garantiert die Umsetzung von festgelegten Maßnahmen für einen unbeschwerten Aufenthalt. Dazu gehören unter anderem kontaktlose Nutzungsmöglichkeiten wie dem Check-in oder dem Bezahlen, Online-Buchung, ein Lüftungskonzept und flexible Storno- und Umbuchungsbedingungen.

Gestartet ist die Initiative bereits Anfang Februar und schon nach kurzer Zeit darf sich auch das Hotel Port Inn in Eichwalde mit dem Siegel rühmen. Es kann den Gästen die Auswahl bei der Suche nach einem passenden Hotel erleichtern und ihnen ein sicheres Gefühl beim Buchen geben.

Café Josef, das Restaurant des Hotels mit Glaswänden und Desinfektionsmittelspender, Eichwalde Quelle: Joice Nkaigwa

„Wir haben uns sehr gefreut über die Initiative“, sagt Iveta Witte. Das Zertifikat kam in der vergangenen Woche mit der Post zusammen mit entsprechenden Aufklebern, die sie sichtbar am Hotel anbringen werden, um dies auch für die Gäste nach außen tragen zu können.

Denn die Öffnung für weitere Gäste wird kommen, auch wenn noch fraglich ist, wann es soweit sein wird. Unabhängig von internationalen Businessgästen hat das Hotel sonst vor allem Touristen und Besucher von Familienfeiern beherbergt. Doch coronabedingt können diese nicht stattfinden.

Viele Investitionen trotz fehlender Umsätze

„Wir hatten im letzten Jahr massenhaft Stornierungen“, erklärt Iveta Witte. Das Außerhausgeschäft lohne sich zudem nicht für das Café Josef, dennoch habe man in das Hygienekonzept und die Digitalisierung des Hotels investiert.

Inhaber Josef Maier ist bezüglich der andauernden Schließung zwiegespalten. Einerseits verstehe er, dass die Maßnahmen notwendig sind, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, andererseits hat er angst um sein Unternehmen. „Wir wollen nicht zu denen gehören, die schließen müssen“, erklärt Maier.

Lage für viele Hoteliers prekär

Aufgeben wolle er unter keinen Umständen. „Bevor ich totgehe, tue ich alles“, sagt der Unternehmer. Die aktuelle Lage ist für viele Gastronomen und Hoteliers prekär. In der vergangenen Woche hatte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vor dem Corona-Gipfel auf die Nöte der Branche aufmerksam gemacht (MAZ berichtete).

So protestierten Unternehmer mit eingedeckten Tischen und gemachten Betten an öffentlichen Plätzen mit dem Appell an die Bundesregierung bald wieder öffnen zu wollen, da der dringend benötigte Umsatz nach wie vor ausbleibt.

Konkrete Perspektiven gibt es aktuell nur für die Außengastronomie bei sinkenden Inzidenzen. Der Einstieg für die Innengastronomie und Hotellerie ist jedoch nach wie vor ungeklärt. DEHOGA-Hauptgeschäftsführer Olaf Schöpe kritisierte die Beschlüsse als „große Enttäuschung“.

Von Joice Nkaigwa