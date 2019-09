In LDS sind immer mehr Beschäftigte krankgeschrieben

In Dahme-Spreewald ist der Krankenstand 2018 von 5,1 auf 5,4 Prozent gestiegen.

Am häufigsten krank die Beschäftigten aus dem Landkreis Barnim (6,0 Prozent). Am gesündesten sind die Beschäftigten in Potsdam (4,6), Cottbus (5,2) und Oberspreewald-Lausitz (5,2).

Die meisten Fehltage verursachten in LDS mit 20,6 Prozent Erkrankungen am Muskel-Skelett-System, wie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Knieprobleme.

Ein krankes Atmungssystem sorgte für 17,1 Prozent aller Fehltage. Dazu gehören Erkältungen, Bronchitis und Mandelentzündungen.

Wegen psychischer Erkrankungen, also Depressionen, Neurosen aber auch Suchterkrankungen, entstanden 14,1 Prozent der Fehltage.

Verletzungen, also Unfälle im Haushalt oder auf der Arbeit, Schnittwunden oder Verstauchungen, machen mit 11,4 Prozent die viertgrößte Gruppe der Diagnosen aus.