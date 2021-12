ZES-Gemeinden

2021 war das zweite Jahr der Corona-Pandemie, aber es gab natürlich auch noch andere Themen, die die Menschen in Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf beschäftigt haben. Die MAZ blickt zurück auf die wichtigsten Schlagzeilen des Jahres:

Januar bis Juni: Diskussion um Grundschulen

Das Jahr begann in Zeuthen mit einer Debatte, die die Gemeindevertretung spaltete. So wurde nach der Kritik der Bürgerinitiative zum Erhalt der Zeuthener Heide der bereits gewählte neue Grundschulstandort in der Münchener Straße hitzig diskutiert.

Die vier Bürgermeister Jörg Jenoch, Sven Herzberger, Markus Mücke und Christian Hentschel (v.l.) unterschreiben eine Absichtserklärung für eine gemeinsame Grundschule im März. Diese soll nach Möglichkeit in Schulzendorf entstehen. Quelle: Joice Saß

Die Zeuthener Ortsgruppe des NABU Dahmeland wurde nach langer Zeit wieder reaktiviert. So trafen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger im Februar im Kienpfuhl und schnitt zum Erhalt der Artenvielfalt auf der Feuchtwiese den Gehölzaufwuchs zurück.

Um es älteren Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu leben, planen die ZES-Gemeinden, gemeinsam mit Schönefeld ein Schwester-Agnes-Projekt, nach dem gleichnamigen Defa-Film, ins Leben zu rufen. Dazu trafen sich die Verantwortlichen im Juni.

August bis Oktober: Ärger um den Fluglärm vom BER

Ob musikalische Schnupperkurse, gemeinsames Training oder Schlendern über dem Flohmarkt – auf dem ersten Open Streets in Zeuthen würden den Anwohnern viel geboten. Die Auftaktveranstaltung im August soll nach Wunsch von Initiator Marius Langas eine von vielen werden. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im Sommer sorgten EasyJet und andere Fluggesellschaften mit der Nutzung des 15-Grad-Knicks für Lärm in den BER-umliegenden Kommunen. So beriefen die ZES-Gemeinden im August eine Fluglärmdiskussion ein, um mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Ein Brief der Bürgermeister der ZES-Gemeinden Markus Mücke, Jörg Jenoch und Sven Herzberger (v.l.) an den Ministerpräsidenten zu der Problematik blieb bis zum Jahresende unbeantwortet.

Die Bürgermeister der ZES-Gemeinden Markus Mücke, Jörg Jenoch und Sven Herzberger (v.l.) Quelle: Joice Saß

Nachdem der Verein Waldorfschule Zeuthen lange Zeit um die Genehmigung des Bildungsministeriums bangen musste, erhielten die Verantwortlichen im Juli, kurz vor Schulbeginn, die ersehnte Nachricht.

In der Nachbargemeinde Schulzendorf gab Grundschule ebenfalls Anlass für hitzige Diskussionen. Hier sorgte der Container, in dem wenige Schulklassen unterrichtet werden, während der Umbauarbeiten Platz finden, für Unmut bei einigen Eltern. Denn neben einer Klimaanlage fehlte dort anfangs auch Sanitäranlagen für die Kleinen.

In die Pedale treten für das Klima, darum geht es bei der bundesweiten Aktion STADTRADELN. Die ZES-Gemeinden fuhren zum Auftakt in diesem Jahr gemeinsam mit den Nachbarn aus Königs Wusterhausen, Mittenwalde, Schönefeld und Wildau. Die Radtour startete in Eichwalde und endete ebenfalls dort. Quelle: Joice Saß

Die Debatte um die mögliche Abholzung von 15 000 Quadratmeter Wald in der Zeuthener Heide fand im September ihren Höhepunkt, als die Bürgerinitiative eine Einwohnerversammlung einberief. So sprachen sich Anwohner und Experten gegen die geplante Baumaßnahme an dem Standort aus. Daraufhin prüft die Gemeinde nun erneut Grundschulstandorte.

Auf dem Rad problemlos durch die Region fahren? Die Voraussetzungen dafür möchte das Projektteam des NUDAFA-Reallabor in Eichwalde schaffen. Dazu wurden neben vielen Nachbarkommunen auch Experten von der TH Wildau und der TU Berlin ins Boot geholt. Im Oktober traf sich die Gruppe zum ersten Mal.

Von Joice Saß