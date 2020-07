Eichwalde

Schlüsselübergabe im Jugendclub Eichwalde: Ab sofort übernimmt Mandy Ziensch, angehende Sozialarbeiterin beim Kinder- und Jugendverein Wildau (KJV), die Leitung des Clubs in der August-Bebel-Allee.

Die ehemalige langjährige Clubleiterin Martina Haase bleibt den Kindern und Jugendlichen von Eichwalde künftig weiter erhalten. Nachdem sie zuletzt abwechselnd je 20 Stunden in der Humboldt-Grundschule und im Jugendclub gearbeitet hatte, wechselt Haase nun als Schulsozialarbeiterin in Vollzeit an die Grundschule, weil dort der Bedarf immer größer wird.

Der Jugendclub in Eichwalde befindet sich in der August-Bebel-Allee Quelle: Josefine Sack

Mehr als 100.000 Euro für Jugendarbeit

Am Mittwoch unterzeichneten Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) und der ehrenamtliche Geschäftsführer des KJV, Frank Vulpius, den Vertrag über die Übergabe an den Verein. Im Rahmen des Kooperationsprojekts „ Jugendarbeit in ZEWS“ arbeiten die Gemeinde und der KJV bereits seit 2011 eng zusammen. Neben der Clubleitung steht den Kindern und Jugendlichen noch eine mobile Sozialarbeiterin des KJV als Ansprechpartnerin zur Verfügung, die im Ort unterwegs ist und viele Angebote bereithält.

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) und der ehrenamtliche Geschäftsführer des KJV, Frank Vulpius, unterzeichnen den Kooperationsvertrag für den Jugendclub Eichwalde. Quelle: Josefine Sack

Insgesamt gibt die Gemeinde Eichwalde mehr als 100.000 Euro pro Jahr für die gemeinsame Jugendarbeit mit dem KJV aus. Ob im Jugendclub, an der Grundschule, im Gymnasium oder mobil – insgesamt fünf Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kümmern sich derzeit um die Belange der Kinder und Jugendlichen im Ort.

Neue Clubleiterin, neue Angebote

Vor der Corona-Krise war der Jugendclub in der Nähe des S-Bahnhofs Eichwalde mit bis zu 50 Clubbesuchern pro Woche gut besucht. Als besonders beliebt galt die „Mädchenzeit“ dienstags. Dann hatte der Club nur für Mädchen geöffnet. Auch das wöchentliche Kochprojekt kam bei den Teenagern gut an. Von März bis Ende Mai war der Jugendclub wegen Corona komplett geschlossen worden. Seit dem Ferienbeginn füllt sich der Club langsam wieder.

Die neue Clubleiterin Mandy Ziensch will den Jugendclub in Eichwalde nicht wie bisher bloß an drei, sondern nach Möglichkeit an vier bis fünf Tagen in der Woche öffnen. Darüber hinaus sollen sich die Jugendlichen in Zukunft auch abends öfter in den Räumen treffen können.

Bürgermeister Jenoch versprach, Jugendliche künftig besser beteiligen zu wollen, etwa durch die Wiedereinführung eines Kinder- und Jugendparlaments oder im Rahmen des vom Bund bezuschussten Fahrradprojekts „Simra“: Dabei sollen junge Eichwalder mithelfen, über eine App Daten darüber zu sammeln, wo es im Ort für Radfahrende zu Gefahrenhäufungen kommt und wo sich die Hauptverkehrsflüsse auf dem Rad bewegen.

Von Josefine Sack