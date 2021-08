Kirchengemeinde Schmöckwitz erinnert an Schauprozess von 1961

Schmöckwitz

Mit einer Veranstaltung am Sonnabend, 21. August, erinnert die evangelische Kirchengemeinde Schmöckwitz an den Schauprozess gegen die Mitglieder der Jungen Gemeinde Schmöckwitz im Jahr 1961.

Am 18. August 1961, fünf Tage nach dem Beginn des Baus der Berliner Mauer, wurden zehn Mitglieder der Jungen Gemeinde Schmöckwitz an Bord des Schiffes „Seebad Binz“ verhaftet, weil sie trotz schlechten Wetters die Weiterfahrt des Schiffes in Richtung des dänischen Bornholms forderten. Die Jugendlichen wurden vor Gericht gestellt und acht von ihnen zu Haftstrafen zwischen drei Monaten und zwei Jahren verurteilt.

Prozess gegen Junge Gemeinde Schmöckwitz sollte Gefährlichkeit der Kirche zeigen

„Ihre scherzhaft gemeinte Bitte zur Weiterfahrt des Schiffes wurde als ‚Meuterei‘ und ‚Entführungsversuch‘ ausgelegt. Die angebliche ‚Mordhetze‘ sollte die Gefährlichkeit der Kirche zeigen“, sagt Almuth Berger, Gemeindekirchenratsvorsitzende in Schmöckwitz. „Die jungen Christen aus Schmöckwitz bekamen in besonderer Weise die Auswirkungen der Politik von Ausgrenzung und bewusster Verunglimpfung Andersdenkender sowie staatlicher Willkür zu spüren.“

60 Jahre nach Mauerbau und Schauprozess lädt die Kirchengemeinde daher gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Oliver Igel und dem Ortsverein Schmöckwitz zu einer Gedenkveranstaltung ein. Sie findet von 15 bis 20 Uhr an der Kirche in Alt-Schmöckwitz und im Saal des SC Seddin statt. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Meuterei vor Rügen“, es gibt Zeitzeugengesprächen und einen Vortrag des Historikers Axel Noack.

Gottesdienst beschäftigt sich mit Geflüchteten von heute

Den Tag darauf, Sonntag, den 22. August, stellt die Gemeinde unter die Mahnung „Geschehendes Unrecht wahrnehmen“ und nimmt die Situation geflüchteter Menschen heute in den Blick. Der Gottesdienst wird von Mitgliedern der Unterstützergruppe für Geflüchtete mitgestaltet. Bei einem Vortrag im Anschluss berichtet Pfarrern Ute Gniewoß über den Lageralltag geflüchteter Menschen auf Lesbos und das Projekt „Lesvos Solidarity“.

Für die Veranstaltungen gelten die aktuellen Regelungen des Infektionsschutzes.

Gedenken an Mauerbau beim Kirchenkreis Neukölln

Die Kirchenkreise Neukölln, dazu gehört auch der Norden von Dahme-Spreewald, und Lichtenberg-Oberspree erinnern am 13. August mit einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung an der Tabeakirche an der Sonnenallee in Berlin und einem Spaziergang entlang des Mauerwegs am Heidekampgraben zur Kirche Vaterhaus in Baumschulenweg an den Mauerbau 1961.

