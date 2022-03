Krausnick

Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag ein Mercedes-Wohnmobil am Tropical Islands in Krausnick auf. Sie stahlen Geld, Tablets und Navis. Auch ein Fiat-Wohnmobil wurde aufgebrochen. Die Schäden betragen mehrere Tausend Euro.

Lesen Sie auch:

Dahme-Spreewald: Oberschulen fehlen, keiner will sie bauen

Zeuthen: Ein Hospiz für einen würdigen Abschied

Von einem Mercedes wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Rudower Chaussee in Schönefeld alle Räder abgeschraubt. In Schulzendorf war in der Nacht ein Audi gestohlen worden, der vor einem Wohnhaus in der Walther-Rathenau-Straße stand. Zudem verschwand ein Fiat-Wohnmobil aus dem Grenzweg in Deutsch Wusterhausen.

Unfall in Heidesee: Pkw rammt Motorrad – Fahrer schwer verletzt

Da die Vorfahrt beim Abbiegen missachtet wurde, rammte ein Citroen am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Blossin und Wolzig eine BMW.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fahrer der Maschine (32) stürzte, verletzte sich schwer und kam daher ins Krankenhaus. Bei einem Schaden von rund 15.000 Euro wurde beide Fahrzeuge abgeschleppt.

Eichwalde: Topf mit Essen brennt auf dem Herd an

Ein Topf mit Essen war am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Gosener Straße in Eichwalde auf dem Herd vergessen worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Halbe: Radlader gestohlen

Unbekannte stahlen am Mittwoch einen Radlader in der Straße Am Karpfenteich in Halbe. Dem Unternehmen entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Baumaschine steht nun in der internationalen Fahndungsliste.

Von MAZonline