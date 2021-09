Dahme-Spreewald

Ein Mann mit zwei Identitäten? Diesem Verdacht sieht sich ein AfD-Kreistagsabgeordneter aus Eichwalde ausgesetzt. Er bestreitet das. Doch der Fall bleibt rätselhaft. Ins Rollen kam die Sache durch einen Bericht in der MAZ.

Im Mai berichtete die MAZ über die neue Doppelspitze der AfD-Fraktion im Kreistag Dahme-Spreewald. Der Eichwalder Rainer Schamberger wurde zum Co-Vorsitzenden gewählt. Ein Foto von ihm wurde veröffentlicht. Vor zwei Wochen meldete sich plötzlich ein Anrufer und behauptete, der Mann auf dem Foto sei gar nicht Rainer Schamberger.

Anrufer: Mann führt als OIexander Sbutewitsch durch Gedenkstätte Hohenschönhausen

Er war sich sicher, dass auf dem Foto Olexander Sbutewitsch zu sehen ist, der Besucher durch die Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen führt, dem früheren Gefängnis der sowjetischen Geheimpolizei und der DDR-Staatssicherheit. „Hier muss eine Verwechslung vorliegen“, vermutete der Anrufer. Er hielt es für ausgeschlossen, dass ein AfD-Politiker in der Gedenkstätte tätig ist.

Die Redaktion prüfte das umgehend. Doch schnell stand fest, dass hier keine Verwechslung vorlag. Der Mann auf dem Foto war zweifelsfrei Rainer Schamberger. Doch der Anrufer blieb bei seiner Darstellung. Die MAZ fragte bei der Gedenkstätte nach.

Das sagt die Gedenkstätte Hohenschönhausen

Ein Olexander Sbutewitsch ist dort tatsächlich bekannt. Er sei seit 2017 auf Honorarbasis als freier Mitarbeiter tätig gewesen und habe Besuchergruppen durch die Gedenkstätte geführt, teilte Sprecherin Elise Catrain mit. Als sich Zweifel über seine Identität erhärteten, habe die Stiftung sich sofort von ihm getrennt. „Der Vorfall bedarf einer weiteren sorgfältigen sachlichen und rechtlichen Aufklärung und Prüfung. Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben.“ Die Stiftung beendete die Zusammenarbeit mit Sbutewitsch vor einer Woche.

Als „sehr dubios“ bezeichnet die Kreistagsabgeordnete und Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Sabine Freund, den Fall. Sie ist sicher, Rainer Schamberger alias Olexander Sbutewitsch bei einem Besuch in der Gedenkstätte mit einer Fraktionskollegin aus dem Kreistag gesehen zu haben. „Es scheint uns auch erkannt zu habe, denn er drehte sich sofort um und verschwand.“

Das sagt Rainer Schamberger

Und was sagt der Betroffene? Rainer Schamberger, DDR-Jurist, Ökonom, Philosoph und Gastdozent an einer ukrainischen Universität, reagiert fast belustigt auf die MAZ-Frage nach seinen angeblichen zwei Identitäten. „Wie Jekyll und Hyde?“, lautet seine spontane Gegenfrage. Der 70-Jährige bestreitet, sich als Olexander Sbutewitsch ausgegeben zu haben. Für ihn ist das ein Wahlmanöver kurz vor der Bundestagswahl. „Ich bin das nicht. Ich habe niemanden belogen oder betrogen.“

Ein Phantom ist Sbutewitsch demnach nicht, auch kein Doppelgänger. Laut Schamberger gibt es ihn wirklich. „Er hat bei uns in der Firma gearbeitet.“ Die Mitarbeit in der Gedenkstätte habe Sbutewitsch kürzlich selbst aufgegeben, weil er ins Saarland verzogen sei.

Rainer Schamberger recherchiert für Buch in der Gedenkstätte

Doch Restzweifel bleiben. Auch weil Rainer Schamberger selbst oft in der Gedenkstätte war, wie er berichtet. So erklärt er auch die Begegnung mit den beiden Kreistagsabgeordneten. Er recherchiere an einem Buch über die Stasi, will sich in der Gedenkstätte die Opfersicht aneignen, erzählt er. Die Sicht eines Täters kennt er von einem Freund, der Hauptmann bei der Stasi war.

Dass er verdeckt als Olexander Sbutewitsch in der Gedenkstätte rechechiert habe, wäre immerhin eine Möglichkeit, fragt der MAZ-Reporter. Es entsteht eine kurze Pause. „Ich habe jedenfalls nicht immer gesagt, wer ich bin“, sagt Rainer Schamberger, und lässt damit zumindest Raum für weitere Spekulationen.

Dass er im anonymen Brief eines „besorgten Bürgers“ an den Kreistag angeprangert wird, passt für ihn zum Thema des Buches, das er schreiben will. Es gehe auch um Denunziation. „Es ist spannend, das zu analysieren. Es doch um die Frage, ob eine Gesellschaft damit leben kann, verschiedene Meinungen zu haben.“

Von Frank Pawlowski