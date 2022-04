LDS: Gleich drei Wildunfälle am Montagmorgen

Dahme-Spreewald

Ein Reh verendete Montagmorgen auf der B 179 bei Schenkendorf nach der Kollision mit einem Ford. Der Pkw blieb bei einem Schaden von rund 2.000 Euro fahrbereit.

In der Spreewaldallee in Königs Wusterhausen kollidierte ein Mazda mit einem Reh. Ein Beamter erlöste das Tier mit einem Schuss aus der Dienstwaffe. Ein Reh und ein Seat kollidierten zudem auf der B 246 bei Prieros. Das Tier verendete.

Eichwalde: Schulfassade beschmiert – Kriminalpolizei ermittelt

Beamte konnten am Sonntagabend vier flüchtige Jugendliche fassen. Zeugen hatten beobachtet, dass die Fassade einer Schule in der Bahnhofstraße beschmiert wurde.

Auf die Hauswand wurden Graffitis aufgetragen. Ob die 18-Jährigen für die Schmierereien verantwortlich sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Schönefeld: Zusammenstoß beim Ausparken

Im Melli-Beese-Ring in Schönefeld endete ein Fehler beim Ausparken am Sonntagnachmittag mit einem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Dort waren zwei Pkw der Marke Toyota zusammengestoßen. Beide Autos blieben aber fahrtüchtig.

Groß Köris: Sekundenschlaf – Landrover kracht in Wildschutzzaun

Ein Sekundenschlaf hatte dazu geführt, dass der Fahrer eines Landrovers Sonntagmittag auf der A 13 bei Groß Köris von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden rund 50 Meter des Wildschutzzaunes beschädigt. Die drei Insassen blieben unverletzt. Das Auto war mit beim Schaden von rund 2.000 Euro nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline