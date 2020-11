Dahmeland

Der Regionalausschuss der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und der Stadt Wildau (ZEWS) tagte am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr und sorgte am Ende für eine große Überraschung. Denn eigentlich hatte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) lediglich vor, über den aktuellen Sachstand des geplanten Grundschulneubaus in der Kommune zu sprechen.

Finanzierung der neuen Grundschule noch unklar

Die Gemeinde benötigt dringend eine weitere Grundschule, da das derzeitig genutzte Gebäude mit der Vielzahl an Schülern seine Kapazitäten erreicht hat. Es ist bereits erklärt, wo die neue Grundschule stehen soll. Auf einem Waldstück in der Münchener Straße, östlich der Bahntrasse soll das neue Gebäude errichtet werden. Doch die Finanzierung des Projektes ist bisher noch unklar. Denn die Gemeinde kann die Kosten für so ein Projekt nicht alleine stemmen. Zum einen könnten dafür Fördermittel beim Bund oder beim Land Brandenburg beantragt werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, einen freien Träger mit dem Bau einer neuen Grundschule zu beauftragen. Die evangelische Schulstiftung bekundete bereits Interesse, benötigt jedoch auch einen finanziellen Zuschuss von der Gemeinde, denn erst zwei Jahre nach einer erfolgreichen Eröffnung erhalten private Schulträger eine Unterstützung vom Land.

Anzeige

Münchener Straße in Zeuthen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Eine Alternative dazu wäre ein Zusammenschluss der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf, die dann ebenfalls finanziell beteiligt wären. Bisher habe es an einer eindeutigen Bekenntnis der Nachbarkommunen gefehlt – bis jetzt. Denn in der vergangenen Sitzung des Regionalausschusses machten die Gemeindevertreter deutlich, dass das Interesse für eine überkommunale Zusammenarbeit definitiv da sei. „Der Bedarf ist ganz klar da“, erklärte der Vorsitzende der Gemeindevertretung Eichwalde Wolfgang Burmeister ( Bündnis 90/Grüne) während der Sitzung. Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) zeigte sich ebenfalls dazu bereit Zeuthen zu unterstützen.

Erst mit Absichtserklärung verbindlich

„Ich war sehr überrascht“, erklärt Sven Herzberger auf Nachfrage. „Wir würden uns freuen, wenn das Projekt gemeinsam gelingt, aber wir werden definitiv nicht mehr warten.“ Auch die Gemeinde Schönefeld hätte bereits Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Die Kinder aus den Ortsteilen Kiekebusch und Rotberg haben zum Teil einen langen Anfahrtsweg zu ihren Schulen. Das soll sich ändern. Am 18. November werden sich die Bürgermeister der Gemeinden treffen, um die ersten Details zu besprechen und diese dann anschließend in ihre Gemeinden zu tragen, denn nur die Gemeindevertreter können ein solches Vorhaben beschließen, das dann zu einer schriftlichen Absichtserklärung führt. „Das ist eine einmalige Möglichkeit“, sagt Zeuthens Gemeindevertreter Philipp Martens ( Die Linke). „Wenn man jetzt nicht zusammenkommt, dann könnte eine Chance vertan sein.“

Lesen Sie auch

Von Joice Nkaigwa