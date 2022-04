Niederlehme

Nur der besonnenen Fahrweise anderer Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass es am Sonntagabend auf der A 10 nicht zum Zusammenstoß mit einem Mercedes-Transporter gekommen ist.

Lesen Sie auch:

Horstwalde: Hier läuft ein Test, wie sicher Wasserstoff als Energieträger ist

Königs Wusterhausen: Keramikmarkt konnte wieder stattfinden

Beamte stoppten schließlich das Fahrzeug. Der Drogenvortest beim Fahrer (44) schlug positiv auf Kokain an. Er musste eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Eichwalde und Bestensee: Unbekannte stehlen Werkzeug aus Autos

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag vergeblich versucht, einen Ford-Transporter in der Stubenrauchstraße in Eichwalde zu stehlen. Sie hinterließen aber einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Triftweg in Bestensee wurden nachts zwei Mercedes-Transporter aufgebrochen. Es wurde Werkzeug entwendet – mit einem Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeuthen: Unachtsamkeit zieht hohen Schaden nach sich

Nach einer Unaufmerksamkeit touchierten am Sonntagnachmittag ein Skoda und ein Renault-Kleinwagen einander in der Friesenstraße/Ecke Wusterhausener Straße in Zeuthen. Bei rund 5.000 Euro Gesamtschaden blieben beide Autos fahrtüchtig. Verletzt wurde niemand.

Zernsdorf: Brandursache muss noch geklärt werden

Seit Sonntagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei zur Ursache eines Brandes in der Schillingstraße in Zernsdorf. Dort brannte das Nebengelass eines Wohnhauses komplett nieder. Der Schaden liegt laut den Angaben derzeit im fünfstelligen Euro-Bereich.

Von MAZonline