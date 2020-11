Dahmeland

Die Serie der Baupannen an den S-Bahnhöfen der Gemeinden Zeuthen und Eichwalde will einfach kein Ende nehmen. Mit dem Baustart im April 2018 begannen, sollten das Projekt planmäßig nach einem Jahr beendet sein, doch aktuell liegen die Arbeiten an den Bahnhöfen brach. Der Kran bewegt sich nicht und von den Bauarbeitern fehlt jede Spur. Als wäre das nicht schon genug, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen auf der Baustelle.

So stand nur wenige Tage nach der Eröffnung der Personentunnel in Eichwalde plötzlich unter Wasser und musste für die Passanten erneut gesperrt werden. Zwei Pumpen, die ausgefallen waren, sorgten dafür, dass das Grundwasser ungehindert in die Unterführung gelangen konnte. Von einem Tunnel fehlt in Zeuthen aktuell noch jegliche Spur. Zwar wurden im Sommer bereits die ersten Teile für eine Unterführung geliefert und verbaut, doch inzwischen scheint diese wieder zugeschüttet worden zu sein. Zudem musste das denkmalgeschützte Zugangsgebäude aufgrund von Setzrissen durch die Bauarbeiten zurückgebaut werden.

Kein Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn

Doch bei der Deutschen Bahn fühlt sich offenbar niemand verantwortlich für die Chaosbaustelle. Der Konzern sei gegenüber der Gemeinde Zeuthen nicht dazu bereit, einen Termin zur Fertigstellung des Bahnhofes abzuschätzen, erklärt der Vorsitzende der Gemeindevertretung Jonas Reif (Grüne). Man verweise immer nur auf die Baufirma, die sich wiederum auf die Bahn beruft. „Wir haben keinerlei Einfluss auf das Baugeschehen und haben mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem wir das nicht mehr tolerieren können.“ Besonders hart trifft die Dauerbaustelle die umliegenden Geschäfte. Durch den versperrten Zugang zur anderen Seite der Gemeinde kommt weniger Kundschaft in die Einkaufsstraße. Die Folge sind Umsatzeinbußen und Ladenschließungen.

Vor wenigen Wochen befand sich noch eine Holztreppe am Eingang des Personentunnels. Mittlerweile ist dieser wieder geschlossen. Quelle: Joice Nkaigwa

„Wenn man zumindest wüsste, wann das Ganze fertiggestellt wird“, beklagt sich Reif. Er habe mittlerweile die höchste Frustrationsstufe erreicht und wolle mit seinen Kollegen zum Gegenschlag ausholen. Da die Baustelle sich zum Teil auch auf kommunaler Fläche befindet, kann die Gemeinde dafür eine Sondernutzungsgebühr verlangen. Nun steht die Überlegung im Raum, diese drastisch zu erhöhen, um so Druck bei den Verantwortlichen zu machen. In der kommenden Gemeindevertretersitzung am 24. November soll darüber entschieden werden.

Ähnliche Probleme in Eichwalde

Die Gemeinde Eichwalde hat von der Deutschen Bahn bereits einen neuen Bauzeitplan erhalten. Dabei handelt es sich jedoch nur um die Berechnungen der Baufirma, die Bahn selbst habe das Schreiben noch nicht geprüft, wie Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) auf Nachfrage erklärt. Die Außenanlage soll demnach am 14. Juni 2021 fertiggestellt und die gesamten Arbeiten bis Ende September beendet sein. „Wir wollen jetzt Stress machen“, sagt Jenoch.

Es sind bereits weitere Bauprojekte rund um das Gelände geplant. So soll der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. Fördermittel wurden dazu bereits beantragt. „Voraussetzung für die Gelder ist ein Baustart im kommenden Jahr“, erklärt Jenoch. Eine überkommunale Radstrecke, über die in den einzelnen Gemeinden aktuell gesprochen wird, fällt ebenfalls auf das Gebiet. Ziel ist es nun, bei der Bahn Druck zu machen, um so einen genauen Zeitplan zu bekommen und die Bauarbeiten voranzutreiben.

Von Joice Nkaigwa