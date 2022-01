Dahme-Spreewald

Kurze Arbeitswege sparen Zeit und tragen erheblich zur Work-Life-Balance bei. Sie sind aber nicht jedem gegeben, schon gar nicht in Dahme-Spreewald.

Brandenburg ist Deutschlands Pendlerland Nummer eins – und Dahme-Spreewald liegt, was den Anteil der Pendler an der Bevölkerung und den Arbeitnehmern angeht, innerhalb Brandenburgs auf einer Spitzenposition. Wer morgens einen Regionalzug betritt, der ahnt es schon. Aktuelle Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit in dieser Woche vorgelegt hat, zeigen es schwarz auf weiß.

Mehr als die Hälfte verlässt LDS, mehr als die Hälfte pendelt hinein

55,5 Prozent der arbeitenden Einwohner von Dahme-Spreewald verlassen jeden Tag den Landkreis, um zum Job zu kommen. Mehr Auspendler leben nur in Potsdam-Mittelmark. Gleichzeitig fahren aber morgens auch 50,4 Prozent der Arbeitnehmer aus anderen Kreisen, Bundesländern oder Nachbarstaaten nach LDS ein. Nur in Potsdam sind es prozentual noch mehr. Ein normaler Arbeitstag wird damit für den LDS zur Völkerwanderung. Mehr als die Hälfte verlässt den Landkreis, mehr als die Hälfte pendelt hinein – das ist für Brandenburg einmalig und könnte angesichts der geringeren Pendlerzahlen anderswo sogar bundesweit singulär sein.

Die Ursachen dafür liegen auf der Hand: die Berlinnähe, die gute Anbindung und die Bevölkerungsstruktur dürften alle ihren Teil dazu beitragen. Der Landkreis wächst seit Jahren stark, viele der Zugezogenen kommen aus der Hauptstadt und arbeiten nach wie vor dort. Der RE2 verbindet selbst den Süden des Landkreises in kurzer Zeit mit der Hauptstadt. Für Autofahrer gibt es die A13.

Schönefeld und Königs Wusterhausen sind Pendlermagneten

Das hat LDS nicht exklusiv, der Landkreis verfügt aber gleichzeitig auch über ein starkes Wirtschaftsgefüge, das Pendler von außerhalb anzieht. Fast 900 Unternehmen sitzen in Königs Wusterhausen und wirken wie ein Magnet auf Pendler. In Schönefeld sind es knapp 800, darunter der Flughafen mit seinen mehreren tausend Beschäftigten, sowie zahlreiche personalintensive Ansiedlungen im Umfeld des BER. Die Folge ist, dass allein nach Schönefeld jeden Tag fast 17.000 Menschen einpendeln. Zum Vergleich: In Brandenburg/Havel – immerhin kreisfreie Stadt und viermal so groß wie Schönefeld – sind es 12.000.

Schönefeld ist damit eine Klasse für sich. Nirgends sonst kommen auch nur annähernd so viele Menschen von außerhalb zur Arbeit, und nirgends sonst ist der Überschuss der Einpendler so groß – und das, obwohl Schönefeld mit knapp 7000 Auspendlern ebenfalls eine enorme Bewegung verursacht. Das Erstaunlichste dabei: Obwohl es viele Tausend Arbeitsplätze in Schönefeld gibt, arbeitet kaum ein Schönefelder im eigenen Ort. Gerade einmal 840 Schönefelder bleiben zum Arbeiten in ihrer eigenen Gemeinde. Das sind nur etwas mehr als 10 Prozent der arbeitenden Einwohner.

Auch Wildau und Mittenwalde mit Einpendler-Überschuss

Ein Überschuss an Einpendlern, wie er in Schönefeld zu beobachten ist, kennzeichnet üblicherweise wirtschaftsstarke Gemeinden. Zu diesen zählt im Landkreis noch Wildau, das mit der TH und den Technologiezentren viele Arbeitskräfte von außerhalb anzieht. Auch Mittenwalde verfügt über größere Gewerbegebiete, wo viele Menschen von außerhalb arbeiten. Luckau, Lübben oder Golßen, die ebenfalls einen Einpendler-Überschuss haben, sind urbane Zentren im ländlichen Raum und fungieren als Arbeitskräftemagneten für die umliegenden Dörfer.

In Königs Wusterhausen hingegen ist die Situation umgekehrt. Trotz seiner vielen ortsansässigen Unternehmen pendeln fast doppelt so viele Menschen aus der Stadt heraus, wie in die Stadt hinein.

Kaum ein Schulzendorfer arbeitet in Schulzendorf

In den Wohngemeinden ohne nennenswerte Wirtschaft ist das Verhältnis noch deutlich drastischer. Zeuthen, Eichwalde oder Schulzendorf etwa sind – den Pendlerzahlen nach zu urteilen – tagsüber praktisch leer. Der Großteil der Bewohner pendelt raus, kaum jemand pendelt hinein. Am deutlichsten wird das in Schulzendorf: Laut den Zahlen der Arbeitsagentur verlassen 95 Prozent der Schulzendorfer ihre Gemeinde, um zur Arbeit zu fahren. Von 3620 Arbeitnehmern bleiben gerade 174 im Ort.

Von Oliver Fischer