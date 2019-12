Eichwalde

Schwer verletzt wurde ein 79-Jähriger, als er am zeitigen Samstagabend in Eichwalde die Grünauer Straße an der Ecke Bahnhofstraße überqueren wollte. Er war zuvor als Fußgänger auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs gewesen und wollte diesen Weg nach Überquerung der Kreuzung fortsetzen. Unmittelbar vor Erreichen des gegenüberliegenden Gehweges wurde er jedoch vom Wagen eines 79-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen. Der Fahrer gab an, den Fußgänger nicht gesehen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZonline