Eichwalde

Im Zuge der Verkehrswende bekommt das Fahrrad als Fortbewegungsmittel immer mehr Aufmerksamkeit. Doch noch immer fehlt es an genügend Radwegen in der Flughafenregion. Das soll sich künftig jedoch ändern.

Die Kommunen Eichwalde, Königs Wusterhausen, Schulzendorf, Schönefeld, Wildau und Zeuthen wollen gemeinsam den Ausbau des Radverkehrs auf den Weg bringen. Dafür haben sie die „Projektgruppe für Nutzerdaten gestützte Planung eines Radverkehrnetzes für die Umlandkommunen des Flughafens BER“, kurz NUDAFA, gegründet.

Federführend ist dabei die Gemeinde Eichwalde, wo bereits im Sommer der Start in die nächste Projektphase gefeiert wurde. Denn nachdem bereits im letzten Jahr die Vorarbeit und Planung für ein Reallabor stattfand, sollen nun praxiserprobte, alltagstaugliche Lösungen entwickelt werden, die zur Stärkung des Radverkehrs beitragen.

Erstes Treffen der Arbeitsgruppe in Eichwalde

So wurde mittlerweile das Projektteam vollständig besetzt, das von Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) und Christoph Kollert koordiniert wird. Beim ersten Treffen in der „Alten Feuerwache“ in Eichwalde waren nun alle Kooperationspartner des Projektes geladen, um die nächsten Schritte im Reallabor zu besprechen.

Bereits im August freuten sich die Beteiligten des NUDAFA-Projektes über den Start der nächsten Phase des Projektes. (Archivbild) Quelle: Joice Saß

So waren Vertreter der TH Wildau, der TU Berlin, des Berliner Start-Ups FixMyCity und der lokalen Initiative Netzwerk fahrradfreundliches LDS gekommen, die das NUDAFA-Reallabor mit ihrer Expertise und Technik unterstützen.

Erstes Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern geplant

Ziel des Projektes ist es, neben dem Ausbau interkommunaler Radwege, die Bürgerinnen und Bürger zum Radfahren zu motivieren und dies im Alltag auch sicherer zu machen. Dazu will man Planungsinstrumente entwickeln, die dann künftig auch in anderen Kommunen angewendet werden können um Radinfrastrukturen aufzubauen.

Um mit den Einwohnenden ins Gespräch zu kommen und dabei Probleme und Lösungsansätze zu diskutieren, soll in der ersten Jahreshälfte 2022 als erster großer Meilenstein ein Radverkehrsforum stattfinden, wie Christoph Kollert ankündigt. Der Nutzen für die Einwohnerinnen und Einwohner solle im Vordergrund stehen, sind sich die Projektpartner einig.

Ein interkommunaler Radverkehrsmanager soll zudem in Eichwalde und den Partnerkommunen die Umsetzung konkreter Maßnahmen beschleunigen. Wie Christoph Kollert erklärt, ist ein derartiger Ansatz bundesweit einzigartig.

Im Rahmenprogramm Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird das Projekt gefördert und ist Teil der Fördermaßnahme „Mobilitätswerkstadt 2025“.

Von Joice Saß