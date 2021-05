Rad-Schnellweg: Initiative für Route zwischen Eichwalde und Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen

Beate Burgschweiger hat eine Vision: Nonstop zwischen Eichwalde und Königs Wusterhausen hin und her zu radeln. „Wie fantastisch wäre es, wenn man zwischen den Gemeinden mit dem Fahrrad ohne anhalten zu müssen schnell und ökologisch unterwegs sein könnte“, schwärmt sie.

Beate Burgschweiger lebt in Zeuthen, engagiert sich in der SPD und sitzt als Abgeordnete im Kreistag von Dahme-Spreewald. In ihrer Freizeit fährt Burgschweiger gerne Fahrrad. Auch als Transportmittel nutzt sie ihren Drahtesel. Gemeinsam mit anderen Rad-Freunden in der Region will sie die Idee eines Schnellwegs für Fahrradfahrer entlang der westlichen Seite der Bahntrasse zwischen Eichwalde und Königs Wusterhausen voranbringen.

Sieben Kilometer ohne Stopps

„Unser Projekt sieht vor, Eichwalde, Zeuthen, Wildau und Königs Wusterhausen mit einer Strecke für den Radverkehr zu verbinden“, sagt Burgschweiger. „Das wären rund sieben Kilometer durchgehender Radweg, der eine sichere und komfortable Fahrt ermöglicht.“ Die kurzen Distanzen zwischen den Nachbargemeinden und die flache Topographie machen den gemeinsamen Siedlungsraum aus ihrer Sicht ideal zum Radeln.

Aktuell sei das Rad-Pendeln zwischen den Gemeinden aber alles andere als entspannt, schimpft die Sozialdemokratin. An der Strecke wimmele es von holprigen Pflaster, viel befahrenen Landstraßen und nervigen Bahngleis-Querungen. „Wenn ich von der Ost- auf die Westseite der Bahntrasse radeln möchte, stehe ich oft bis zu 15 Minuten vor einer geschlossenen Schranke“, sagt sie.

Beate Burgschweiger ist gerne mit dem Rad unterwegs. Quelle: privat

Fördertöpfe stehen bereit

Als erfahrene Politikerin weiß Burgschweiger, dass ein Infrastrukturprojekt neben dem politischen Willen vor allem eins benötigt: Eine gesicherte Finanzierung. Doch da sieht sie kein Problem. Im Kreisstrukturfonds seien rund 1,5 Millionen Euro für den Ausbau der Radwege vorgesehen. Auch andere Fördertöpfe stünden bereit.

Auf politische Untersützung können die Rad-Freunde zählen. Bei einer gemeinsamen Tour Ende April waren die Bürgermeister von Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf mit von der Partie, um sich ein Vor-Ort-Bild von der angedachten Rad-Schnellstraße zu machen. „Die Bürgermeister haben sich wohlwollend über unser Projekt geäußert“, sagt Burgschweiger.

Gute Chancen auf Realisierung

Auch Jonas Reif, für die Grünen im Zeuthener Gemeinderat, glaubt fest an das Projekt Rad-Schnellweg. „Glücklicherweise befindet sich ein Großteil der für den Radweg benötigten Flächen in kommunalem Eigentum, sodass ich denke, dass es um die Realisierungschancen gut steht“, sagt Reif.

Für die Grundstücke in privater Hand hofft Reif darauf, dass die Eigentümer bereit sind, die entsprechenden Flächen abzugeben oder das Wegerecht -einzuräumen. „Schließlich werden von der Rad-Route alle, also auch die ortsansässigen Firmen und Forschungseinrichtungen, profitieren“, sagt Reif, der den Anstoß für die Initiative gegeben hatte.

Der geplante Rad-Schnellweg soll zwischen Eichwalde und Königs Wusterhausen entlang der Bahntrasse verlaufen. Quelle: Beate Burgschweiger

Kommunen müssen kooperieren

Ob der Radweg tatsächlich realisiert wird, hängt aus Sicht von Stadtplaner Christoph Kollert entscheidend davon ab, wie gut die beteiligten Kommunen zusammenarbeiten. „Wenn der Wille da ist, wird der Radweg kommen“, sagt Kollert, der im Auftrag von Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch die Prüfung des Projektes übernommen hat. Zusammenarbeit sei insbesondere bei der Fördermittel-Beantragung nötig.

Für Kollert wäre der Radweg entlang der Bahntrasse ein Gewinn für den Siedlungsraum – er sieht aber auch Streitpunkte, wie etwa die privaten Flächen entlang der Route. „Wenn alle beteiligten Akteure pragmatisch an die Sache herangehen und Übergangslösungen sowie alternative Streckenplanungen in Betracht ziehen, sehe ich gute Chancen“, sagt Kollert zuversichtlich.

