Restaurants und Cafés: So lief der Neustart in Eichwalde

Eichwalde

Von Normalität kann noch keine Rede sein. Dennoch ist am Wochenende ein Stück Leben in die Eichwalder Bahnhofstraße zurückgekehrt. Restaurants, Cafés und andere gastronomische Einrichtungen in Brandenburg durften am Freitag wieder öffnen. Nach der fast zweimonatigen Corona-Zwangspause haben Gastronomen und Gäste gleichermaßen auf diese Lockerung gewartet.

Erster Restaurantbesuch beim Stamminder

Bei den meisten Restaurantbetreibern war die Erleichterung darüber, dass sie nun wieder Gäste bewirten dürfen, spürbar. Auch wenn sich der Andrang am Samstag noch in Grenzen hielt. Viele Gäste setzten sich vorsichtshalber nach draußen, obwohl es noch ziemlich kühl war. Auch Christine W. und Dirk H. hüllten sich – coronabedingt, wie sie erklärten – auf der Terrasse des indischen Restaurants „Aao Ji“ lieber in warme Fleecedecken anstatt sich ins Restaurant zu setzen. Es war ihr erster Restaurantbesuch seit dem Lockdown.

Erster Restaurantbesuch seit dem Lockdown: Christine W. und Dirk H. im indischen Restaurant Aao Ji. Quelle: Josefine Sack

Die beiden sind Stammgäste in Singh Shamshers Lokal in der Bahnhofstraße. „Wir haben lange darauf gewartet, dass es wieder losgeht und uns vorgenommen, als erstes zum Inder zu gehen, wenn es wieder erlaubt ist“, sagte Christine W. Sie und Partner waren nicht die ersten Gäste seit Freitag. „Es waren schon einige da, aber es könnten noch mehr sein“, bestätigte Inhaber Singh Shamsher.

Eiscafé gut besucht

Mario Waschkau von „ Marios Eiscafé“ hatte am Samstagnachmittag alle Hände voll zu tun. Nahezu alle Plätze vor dem Café waren besetzt. Um die Abstandsregeln einzuhalten, musste er einige Tische im Innen- und Außenbereich entfernen. Die Eiskarten für die Gäste hat er laminiert. So lassen sie sich gut desinfizieren. Bestellt werden muss am Tresen. Hinweisschilder erinnern die Gäste daran, mindestes eineinhalb Meter Mindestabstand einzuhalten. Eiscafé-Inhaber Waschkau haben die Corona-Beschränkungen weniger zu schaffen gemacht als anderen. Gerade einmal drei Wochen hatte er wegen der Pandemie geschlossen. „Ich habe drei Wochen verloren. Aber wenn es mal drei Wochen regnet, kann ich damit auch umgehen“, so der Eismacher. Im Wesentlichen sei der Außer-Haus-Verkauf auch während des Lockdowns gut gelaufen.

Marios Eiscafé: Hinweisschilder erinnern die Gäste daran, mindestes eineinhalb Meter Mindestabstand einzuhalten. Quelle: Josefine Sack

Umsatzeinbußen wegen abgesagter Familienfeiern

Ganz anders die Situation im „ Santorini“: Normalerweise ist das griechische Restaurant ab dem Frühjahr fast jedes Wochenende ausgebucht. „Wir mussten alle Familienfeiern absagen. Das führte zu großen Umsatzeinbußen“, sagte Inhaberin Athina Chalkidou. Immerhin konnten die Gäste während der coronabedingten Schließzeit Essen zum Mitnehmen bestellen. Kompensieren konnte das Santorini die Einbußen dadurch jedoch nicht.

Athina Chalkidou vom griechischen Restaurant "Santorini" desinfiziert die Speisekarten. Quelle: Josefine Sack

Dafür sei am ersten Tag der Wiedereröffnung an insgesamt 30 Tischen bedient worden – ein kleiner Lichtblick in diesen ungewissen Zeiten. Was die Hygiene-und Abstandsregeln angehe, seien die Gäste vorbildlich gewesen, lobte Athina Chalkidou.

Gastronomen gehen unterschiedlich mit Lockerungen um

Nicht überall war es möglich wie vor Corona gewohnt einzukehren. Denn die Eichwalder Gastronomen handhaben die Lockerungen ganz unterschiedlich. Zwar halten sich alle an die Abstandsregelungen und haben entsprechend ihre Tische reduziert oder umgestellt, die Kellner tragen in der Regel den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz.

Eine Kellnerin desinfiziert einen Tisch im Eichwalder Café Josef. Quelle: Josefine Sack

Das Café „Josef“, weiter in der Bahnhofstraße, schützt seine Gäste etwa durch gläserne Trennwände an den Tischen und erfasst sogar die Kontaktdaten der Gäste. „Wir speichern die Anwesenheitslisten maximal für drei Wochen“, bestätigte Mitarbeiterin Iveta Witte. Ausdrücklich vorgeschrieben ist das nicht. Es wird den Gastronomen aber „dringend empfohlen“, damit im Falle einer Infektion Kontakte nachverfolgt werden können.

Von Josefine Sack