Königs Wusterhausen

Großer Bahnhof am 1. Mai 1951. Tausende Menschen jubelten an den fünf Stationen von Berlin-Grünau bis Königs Wusterhausen einem prominent besetzten Sonderzug zu. Bereits am Vorabend war der 14,17 Kilometer lange Streckenabschnitt für den S-Bahn-Verkehr freigegeben worden. Beschwerlich war der Weg bis zum Jubelzug nach jwd. Janz weit draußen (jwd) vor den Toren der Hauptstadt lagen Eichwalde, Zeuthen, Wildau und Königs Wusterhausen.

In diesen und den umliegenden Orten lebten 1949 rund 100.000 Menschen. „Viele Einwohner waren auf die tägliche Fahrt mit der Eisenbahn angewiesen“, so Joachim Heinig, Vorsitzender des Vereins „Heimatfreunde Zeuthen“. Pendler fuhren in völlig überfüllten Vorort-Dampfzügen auf der eingleisigen Strecke zur Arbeit nach Berlin und in das Wildauer Werk. An den Wochenenden drängten Berliner ins märkische Umland. „Oft fielen Züge aus oder hatten erhebliche Verspätung, waren die Wagen ungeheizt und dunkel“, so Heinig.

Ab Januar 1946 wurde das nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges demontierte zweite Gleis der Görlitzer Bahn schrittweise bis zum 16. August 1949 wieder aufgebaut. Nun konkurrierten Güter-, Personen- und Vorortverkehr auf dem völlig überlasteten Streckenabschnitt. Erst ab Grünau fuhr die S-Bahn. Einen wirklichen Fortschritt konnte nur die Verlängerung der Linie bis Königs Wusterhausen bringen.

Streckenausbau im Spannungsfeld des Kalten Kriegs

Der Streckenausbau stand im Spannungsfeld zwischen Mangelwirtschaft und Kaltem Krieg. Vorausgegangen waren Berliner Blockade (Juni 1948 bis Mai 1949) und Eisenbahnerstreik in den drei Westsektoren (21. Mai bis 28. Juni 1948) Die Sowjetische Militäradministration (SMAD) verlangte von der Reichsbahn die Trennung des Berliner Schienennetzes in zwei eigenständige Bahnverkehrssysteme. Wegen der politischen Konflikte sollte Westberliner Gebiet künftig nicht mehr berührt werden. Damit war das Ende des in Kreuzberg gelegenen Görlitzer Bahnhofes als Ausgangspunkt für Vorort- oder S-Bahn-Züge nach Königs Wusterhausen besiegelt. Er wurde am 30. April 1951 geschlossen.

Zurück zur SMAD-Order. Dieser hatte sich auch der Ausbau der S-Bahn-Strecke von Grünau nach Königs Wusterhausen unterzuordnen. Es entstanden zwei eingleisige Strecken. Eine für die S-Bahn, die andere für den Fern- und Güterverkehr. Das S-Bahn-Gleis erhielt eine Stromschiene. Auf den Bahnhöfen Eichwalde, Zeuthen, Wildau und KW wurden die Bahnsteige von 76 auf 96 Zentimeter erhöht und neue Stellwerke gebaut.

Sorgenkind blieb die Signal- und Sicherungstechnik. Wichtige Teile konnten in dieser Zeit des Kalten Krieges nicht aus dem in Westberlin befindlichen Reichsbahnlager angeliefert werden. Deshalb beauftragte die Reichsbahndirektion den volkseigenen Betrieb für Radio- und Fernmeldetechnik (RFT Köpenick) mit dem Bau neuer Signalanlagen.

Spendenaktion für die Elektrifizierung der Strecke

Plakatentwurf für die Spendenaktion zugunsten der Elektrifizierung der neuen S-Bahn-Strecke. Quelle: Joachim Heinig

Mit einer Spendenaktion unterstützte die Königs Wusterhausener Ortsgruppe der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDPD) die Elektrifizierung der S-Bahn-Strecke. Bemerkenswert zu einer Zeit, in der es Lebensmittel, Kohlen und Kleidung nur auf Zuteilung oder Marken gab. Unter dem Motto „Jede Mark dazu hilft mit“ wurden Spendenmarken verkauft. Malermeister Berthold Hänicke zeichnete die Entwürfe für Spendenmarken und Plakate.

„Richtig in Gang kam die Verlängerung der S-Bahn erst im Sommer 1950 durch einen Impuls aus Wildau“. Das schreibt Michael Braun in seinem Beitrag „Zwischen Kreuzberg und KW. Vorortverkehr auf der Görlitzer Bahn.“, in den Verkehrsgeschichtlichen Blättern 3/91 und 4/91.

Spendenaktion für den S-Bahn-Ausbau. Die Marken entwarf der Königs Wusterhausener Malermeister Berthold Hänicke. Quelle: Sammlung Braun

Braun zufolge habe die DDR-Regierung den VEB ABUS (Ausrüstungen für Bergbau und Schwerindustrie) am 17. August 1950 per Beschluss zum Schwerpunktbetrieb des ersten 5-Jahr-Planes erklärt. Vorausgesagt wurde ein Wachstum des vormaligen Schwartzkopff-Werkes auf bis zu 7000 Mitarbeiter. Diese nie erreichte Zahl diente als Begründung für die alternativlose S-Bahn-Verlängerung. Beschleunigende Wirkung auf die Bautätigkeit hatten auch die Weltjugendfestspiele in Berlin vom 5. bis 19. August 1951. „Diesem Termin ordneten sich fast alle im Berliner Raum durchgeführten Baumaßnahmen unter“, so Michael Braun.

Erster Probezug der S-Bahn rollte am 29. April 1951

„Bereits am 29. April um 19 Uhr fuhr der erste Probezug in Königs Wusterhausen ein, von den Menschen, die auf dem Bahnsteig den Dampfzug erwarteten…jubelnd begrüßt“, berichtete die „Märkische Volksstimme“ am 2. Mai 1951. „Ab 30. April, früh 4.06 Uhr, rollte bereits der Zugverkehr in 20-Minuten-Abständen“, heißt es weiter. „Nach der Inbetriebnahme der elektrifizierten S-Bahn-Strecke verkehrten statt wie bisher 24 Dampfzüge täglich 64 Züge auf der 52 Kilometer langen Strecke in 20-Minuten-Abständen von Königs Wusterhausen nach Spandau West“, so Joachim Heinig.

Feierlicher Empfang mit Verkehrsminister Hans Reingruber

Königs Wusterhausen: Endstation des Sonderzuges. Auf dem Bahnhofsvorplatz sprach Verkehrsminister Hans Reingruber am 1. Mai 1951 zu Tausenden begeisterten Menschen. Quelle: Sammlung Braun

Am 1. Mai 1951 wurde der S-Bahn-Betrieb von Grünau nach jwd für einen festlich geschmückten Sonderzug unterbrochen. Prominente Fahrgäste waren Verkehrsminister Hans Reingruber und Max Barth, Präsident der Reichsbahndirektion Berlin. An der ganzen Strecke und bei Zwischenhalten in Eichwalde, Zeuthen und Wildau feierten die Menschen das bahnbrechende Ereignis. Gegen 10 Uhr traf der Sonderzug in Königs Wusterhausen ein. Höhepunkt der Mai-Feierlichkeiten war eine Festansprache von Minister Reingruber auf dem Bahnhofsvorplatz.

„Das war ein großer Knaller“, erinnert sich Heimatforscher Uwe Wolff (79). Mit einem Kumpel schlüpfte er auf dem Bahnhof am Fahrkarten-Knipser vorbei zum Sonderzug. Schwarz fuhren beide bis Wildau mit. Dann bekamen die Jungen Bammel. „Wir sind ausgestiegen und mit der nächsten S-Bahn nach KW zurückgefahren.“

Zeuthener Heimatfreunde planen Ausstellung

Angemessen wollen die Zeuthener Heimatfreunde S-Bahn-Ausbau und weitere Jubiläen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Eisenbahnstrecke Berlin-Görlitz würdigen. „Wir bereiten gemeinsam mit befreundeten Modelleisenbahnern aus Zeuthen und Umgebung eine Ausstellung vor“, so Joachim Heinig. Ein Logo gibt es schon.

Mit diesem Logo wirbt der Verein "Heimatfreunde Zeuthen" für seine geplante Ausstellung. Quelle: Joachim Heinig

Modelle von Görlitzer Bahnhof, Hankels Ablage in Zeuthen sowie der Bahnhöfe in Wildau und Königs Wusterhausen sind in Arbeit. Die Ausstellung soll vom 15. bis 17. Oktober in der Mehrzweckhalle der Paul-Dessau-Gesamtschule stattfinden.

Von Frank Pechhold