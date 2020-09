Eichwalde

Jahrelang haben die Eichwalder darüber diskutiert, was aus dem Schillerplatz unweit des Ortszentrums werden soll. Im Mai dieses Jahres eröffnete dort ein Outdoor-Fitnesspark (die MAZ berichtete). Bloß das historische Gasmesserhäuschen steht weiter leer.

Bereits 2014 hatte der damalige Bürgermeister Bernd Speer (parteilos) im „Eichwalder Boten“ dazu aufgerufen, Ideen für den heruntergekommenen Klinkerbau zu erarbeiten. Das Projekt wurde jedoch nicht weiterverfolgt. Viele Eichwalder wünschen sich, dass das alte Gashäuschen wieder eine Bestimmung bekommt und auch begehbar ist. Eine von Eichwalder Künstlern organisierte Installation zum Rosenfest 2019 blieb vorerst jedoch eine einmalige Aktion.

Anzeige

Ausstellung über Geschichte Eichwaldes

Jetzt gibt es neue Pläne für das Häuschen auf dem Schillerplatz. Die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte und Heimatarchiv um den Eichwalder Ortschronisten Wolfgang Flügge will in dem leerstehenden Gasmesserhäuschen ein kleines Museum einrichten. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die Eichwaldes Gemeindevertreter am kommenden Dienstag entscheiden wollen. Der Ortsentwicklungs- und der Kulturausschuss haben bereits grünes Licht für das Vorhaben erteilt.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf etwa acht Bild-Text-Tafeln soll über die Entstehung der Gemeinde Eichwalde und ihre Geschichte berichtet werden. Geplant sind wechselnde Ausstellungen, etwa zur Berlin-Görlitzer-Eisenbahn und ihrer Bedeutung für Eichwalde, zu wichtigen Baudenkmälern im Ort, zum gesellschaftlich-kulturellen Leben sowie zur Ehrung jüdischer Mitbürger.

Ehrenamtler wollen maroden Bau wieder herrichten

Darüber hinaus soll das Gasmesserhäuschen weitere Informationen für Touristen bereithalten. Unter anderem sollen die Besucher dort das aktuelle Programm der Kultur- und Sportveranstaltungen und andere unmittelbare Informationen finden. Vor dem Gasmesserhäuschen soll eine Übersichtstafel aufgestellt werden, auf der öffentliche Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Restaurants sowie Wanderungen durch den Ort verzeichnet sind.

Die Instandsetzung und Pflege des Gashäuschens wollen die Mitglieder der Arbeitsgruppe ehrenamtlich übernehmen. Geplant ist, den heruntergekommenen Innenraum gemeinsam mit den Mitgliedern des Fördervereins Platz am Plumpengraben wieder herzurichten, etwa eine neue Tür einzusetzen, neuen Fußboden und Elektrik zu verlegen. Die Materialkosten für den Umbau sollen mithilfe von Sponsoren getragen werden.

m

Von Josefine Sack