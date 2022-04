Schönefeld

Eine 23-jährige Autofahrerin rief am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Polizei zur Bushaltestelle in der Altglienicker Chaussee, da sie von einem zunächst unbekannten Mann massiv bedroht worden war. Er hatte auf ihren Huyndai mit einem Messer eingeschlagen und versucht, zu der Frau ins Wageninnere zu gelangen. Der bereits polizeibekannte 40-Jährige wurde von den eintreffenden Polizeibeamten fixiert und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er auf ärztliche Anweisung in stationäre fachmedizinische Behandlung aufgenommen. Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Schönefeld: Ohne Versicherung und berauscht gefahren

Im Rahmen ihrer abendlichen Kontrollfahrt stellten Polizeibeamte am Sonntag gegen 21.15 Uhr einen Pkw Hyundai in der Straße Am Seegraben fest, der ohne gültige amtliche Kennzeichen unterwegs war. An den Nummernschildern waren die Siegel entfernt, da das Fahrzeug seit vergangenen Monat stillgelegt worden war. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde bei dem 36-jährigen Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Darüber hinaus übergab der Mann den Beamten freiwillig ein Behältnis mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise wurde eine Blutprobe veranlasst. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet, die mutmaßlichen Drogen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Werkzeugklau aus Transporter in Eichwalde

Werkzeuge im Wert von rund 20.000 Euro erbeuteten Kriminelle im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Zeuthener Straße in Eichwalde nach dem Aufbrechen eines Mercedes-Transporters. Der Diebstahl wurde der Polizei am Montagmorgen angezeigt, die daraufhin ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Zernsdorf: Brandschaden an Turnhallentür

Am Montagvormittag wurde eine Sachbeschädigung an der Grundschule in der Triftstraße gemeldet. Die Tür der Turnhalle war durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, wonach der Stadt ein Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht wurde. Die Polizei konnte den Verdacht einer Brandstiftung nicht ausschließen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Wohnmobil in Königs Wusterhausen aufgebrochen

Diebe brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Fiat-Wohnmobil in der Potsdamer Straße in Königs Wusterhausen auf. Der Diebstahl gelang nicht, der verursachte Sachschäden beträgt mindestens 1.000 Euro. Im Rahmen erster Ermittlungen wurden Spuren gesichert.

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall in Schönefeld

Am Sonntag auf der Landstraße 75 zwischen der B 96 und dem Abzweig Roter Dudel missachtete ein Opel- Kleinwagen den erforderlichen Sicherheitsabstand, prallte auf einen Pkw Lexus und war anschließend bei einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro nicht mehr fahrtüchtig. Die Insassen blieben unverletzt.

Von MAZonline