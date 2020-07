Schönefeld

Als eine der ersten Gemeinden des Landkreises Dahme-Spreewald werden Schönefeld und Eichwalde Zeichen setzen und ihre Bürgermeister mit einem Vollelektro-Dienstfahrzeug ausstatten. Die Wahl fiel auf das Modell Hyundai Kona. Am Freitag fand für die Gemeinde Schönefeld die Vertragsunterzeichnung für den Leasingvertrag statt. Die Gemeinde Eichwalde wird ihren Auftrag für Bürgermeister Jörg Jenoch in Kürze auslösen, wie beide Gemeinden jetzt mitgeteilt haben.

Hentschel : Leasing wegen der raschen Entwicklung sinnvoll

Leasing macht bei Elektrofahrzeugen Sinn, so der Bürgermeister Christian Hentschel, da die Weiterentwicklung bei dieser Fahrzeugart noch immer sehr rasant ist und ein erworbenes Modell schnell überholt und schlecht weiterverkaufbar ist. Im Rahmen eines Vergabeverfahrens ging das Autohaus Bernd Döring GmbH als wirtschaftlichster Bieter hervor. Für die Gemeinde Schönefeld ist es die erste, aber nicht die einzige Investition in Elektromobilität. Mit einer öffentlichen Ladestation vor dem Schönefelder Rathaus wird in Kürze deutlich gemacht, wofür der Bürgermeister und die Gemeinde künftig stehen. Schönefeld beabsichtige demnach, den Fuhrpark sukzessive auf Elektroantrieb umzustellen.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline