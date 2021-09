Schulzendorf

In den Gemeinden östlich des Flughafen BER ist es seit der letzten Woche wieder ruhiger geworden. Grund dafür ist jedoch der monatliche Wechsel der Start- und Landebahnen und nicht etwa die Lösung des Flugroutenproblems. Denn ein Ausweg für die Nichtnutzung der Hoffmann-Kurve vor allem durch Easyjet ist bislang noch nicht gefunden worden.

Auch wenn die Nutzung der Nordbahn derzeit für Entlastung des Fluglärms sorgt, so ist man in den betroffenen Gemeinden nach wie vor um eine schnelle Problemlösung bemüht, denn Anwohner in Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen sehen sich seit dem Sommer bei Starts von der Südbahn in Richtung Osten extremen Fluglärm ausgesetzt. Aber es gibt Hoffnung.

Abflüge von der Südbahn bei Windrichtung Ost, Juni 2021 Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

An einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema in Zeuthen hatte kein Vertreter von Easyjet teilgenommen. Reden wolle die Fluggesellschaft, aber nicht in diesem Rahmen, hatte die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke während der Diskussionsrunde erklärte. So stellte Easyjet bereits mit der Absage den Bürgermeistern die Möglichkeit auf ein bilaterales Hintergrundgespräch in Aussicht.

Dies fand in der vergangenen Woche im Rathaus von Schulzendorf statt. Dort trafen sich die drei Bürgermeister des ZES-Gemeinden Sven Herzberger (parteilos), Jörg Jenoch (WIE) und Markus Mücke (parteilos) mit Vertretern der Fluggesellschaft.

Bürgermeister nach Termin mit Easyjet zuversichtlich

Zwei Stunden lang haben sich die Beteiligten am 30. August über die aktuelle Situation bei den Abflügen vom BER in Richtung Osten unterhalten und festgestellt, dass das Fliegen der festgelegten Routen auch weiterhin erstrebenswert sei.

Maschine von Easyjet im Anflug auf die Südbahn am BER über Eichwalde. Quelle: Nadine Pensold

„Es ist uns gelungen, in einem konstruktiven Gespräch mit Easyjet einen Austausch zu Hintergründen und Lösungsansätzen zu führen sowie diese besser zu verstehen“, so das Resümee von Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke nach dem Termin.

Auch Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger ist nach dem Gespräch zuversichtlich. „Die Fluggesellschaft hat uns glaubhaft versichert, dass sie an Lösungen arbeitet“, so Herzberger gegenüber MAZ.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Nachfrage erklärte er, dass zudem ein Fachgespräch zwischen einem easyJet-Piloten und einem Sachverständigen der Gemeinde stattgefunden habe. Darüber hinaus wolle man sich mit der Flugsicherung treffen, um das Problem mit der Behörde zu erörtern.

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch sagte nach dem Gespräch mit easyJet, dass eine zeitnahe Sitzung der Fluglärmkommission (FLK) dringend erforderlich sei. Und auch dafür werden die Pläne konkreter.

So wird voraussichtlich im Oktober die erste FLK-Sitzung seit langer Zeit in der Mehrzweckhalle in Zeuthen stattfinden. Die Hoffnung ist nun groß, dass das Problem in einem überschaubaren Zeitraum gelöst werden kann.

Hoffmann-Kurve wird vielfach nicht geflogen

Das Problem ist das Fliegen der Hoffmann-Kurve, eine Route, die bereits 2012 festgelegt wurde, und bei der die Maschinen kurz nach dem Start von der Südbahn eine scharfe Rechtskurve fliegen müssen. Neben Flugzeugen, die diese Flugroute nicht exakt fliegen, stieg die Anzahl der Maschinen in den vergangenen Wochen, die den 15-Grad-Knick als Ausweichroute geflogen sind.

Diese führt über Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen und darf von den Piloten nur genutzt werden, wenn meteorologische oder aerodynamische Gegebenheiten das Fliegen der Hoffmann-Kurve nicht zulassen. Als dann Anfang August die Fluggesellschaft Easyjet verkündete, die Kurve vorerst nicht mehr zu nutzen, war die Empörung bei den Betroffenen groß. Mit den stark beladenen Mittelstreckenflugzeugen sei es den Piloten nicht möglich die Route zu fliegen, so die Begründung des Unternehmens.

Doch die Belastung durch den zunehmenden Fluglärm ist bei den Anwohnern der ZES-Gemeinden groß. Vor allem, weil viele von ihnen keinen Anspruch auf Schallschutz haben. Die Ausweichroute trifft zudem die Jüngsten, denn viele Kindertagesstätten und Schulen liegen auf dem Weg der Flugzeuge.

Öffentliches Gespräch ohne Easyjet

Um das Problem schnellstmöglich zu lösen, organisierte man in Zeuthen eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten. So waren neben Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der betroffenen Kommunen und Kommunalpolitiker auch die Flughafengesellschaft (FBB), die Deutsche Flugsicherung (DFS) und der Fluggesellschaft easyJet geladen.

Die Bürgermeister der ZES-Gemeinden Markus Mücke, Jörg Jenoch und Sven Herzberger (v.l.) Quelle: Joice Saß

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden hatten viel Hoffnung in ein öffentliches Gespräch gesetzt, doch kurzfristig sagten die wichtigsten Akteure DFS und easyJet ab (MAZ berichtete). Luft machte man sich an dem Abend dennoch und die Verärgerung bei den Beteiligten über die Absage war groß.

CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke zeigte an dem Abend als einzige Verständnis für das Nichterscheinen von easyJet. So habe das Flugunternehmen ihr gegenüber Gesprächsbereitschaft zugesichert, jedoch sei easyJet eine Teilnahme der DFS an der Diskussion als staatliche Behörde wichtig gewesen.

Von Joice Saß