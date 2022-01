Schulzendorf

Ein Audi war am Dienstagnachmittag in der Richard-Israel-Straße in Schulzendorf so heftig gegen eine Straßenlaterne gestoßen, dass der Mast umknickte.

Der Fahrer blieb unverletzt, während sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro summierte. Zur Sicherung der Gefahrenstelle wurde das Ordnungsamt informiert. Das Auto indes wurde abgeschleppt.

Von MAZonline