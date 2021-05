Silberhochzeit im Löschfahrzeug: Eichwalder Ehepaar feiert Ehrentag mit stilechter Feuerwehr-Ausfahrt

Eichwalde

Zwischen Kerstin und René Schildberg hat es gefunkt. Das liegt mehr als 25 Jahre zurück. Am Sonntag feierte das Paar seine Silberhochzeit. Und das war ein ganz besonderes Ereignis. „Meine Frau meint, dass ich unromantisch sei, da will ich ihr zeigen, wie ‚unromantisch‘ ich wirklich bin“, sagte René Schildberg.

Lange Planung im Voraus

Schon vor einem Jahr begann er den Tag der Silberhochzeit zu planen, an der Überraschung für seine Kerstin zu arbeiten. Eigentlich war eine Zeremonie in der Kirche geplant dass die Corona-Einschränkungen heute immer noch aktuell sind, davon ging damals niemand aus. Dennoch, das Ehegelübde sollte feierlich erneuert werden. Kerstin und René Schildberg sind beide seit vielen, vielen Jahren für die Eichwalder Feuerwehr Im Einsatz. Er wurde erst im März für weitere sechs Jahre als Gemeindewehrführer berufen. Sie kümmert sich um den Feuerwehrnachwuchs und engagiert sich im Vorstand des Feuerwehrvereins.

Nach der Zeremonie gratulierte Kerstin Schildbergs Mutter Helga Reimann. Quelle: Heidrun Voigt

Das Paar widmet sich mit Feuer und Flamme seinem Ehrenamt – nicht zuletzt entfacht diese Gemeinsamkeit auch ihre Liebe immer wieder aufs Neue. Schon zur Hochzeit am 9. Mai 1996 fuhren die Schildbergs mit dem Oldtimer der Zeuthener Wehr, einem Löschfahrzeug von 1910, nach der kirchlichen Trauung durch Eichwalde. Zuvor wurden beide mit der Drehleiter in den siebten Himmel am Kirchturm gehoben und mussten zudem zwischen zwei Baumwipfeln auf einer Leine hängende Babywäsche abnehmen.

Freudentränen kullerten

Jetzt, nach 25 Jahren gab es wieder eine Ausfahrt mit dem Oldtimer. Kerstin Schildberg dachte, dass nach der Rückkehr nur die Familie und einige Feuerwehrleute zum Gratulieren da wären – die meisten Gäste mussten aufgrund der Pandemie ausgeladen werden. Doch als das Löschfahrzeug vors Tor rollte und die Silberbraut in den Garten des Hauses kam, kullerten unablässig die Freudentränen. Die 52-Jährige war sprachlos.

Videoschalte für Familienmitglieder

Auf der Wiese am blühenden Apfelbaum standen zwei Stühle. Das Paar nahm dort Platz. Die Feuerwehrkameraden hatten in letzter Minute eine Videoschaltung installiert, um die feierliche Zeremonie live an Freunde und Familienmitglieder zu übertragen, die pandemiebedingt nicht dabei sein konnten. „Wir sind so spät dran, weil es eben noch einen Einsatz gab. Ein Müllcontainer brannte“, berichtete Kamerad Florian Döpke. Simone Ziemann, die als Standesbeamtin Erfahrungen mit Trauungen hat, begrüßte die Jubilare und Gäste. In ihrer Festrede ließ sie die gemeinsame Zeit des Paares Revue passieren, erzählte, wie die beiden sich über Freunde kennengelernt hatten.

Das Paar hielt sich an den Händen, als es sich nach 25 Jahren erneut das Ja-Wort gab. Quelle: Heidrun Voigt

Sie sprach von der Verlobung, der Hochzeitsfeier im Restaurant „Eichkater“, die nach der Entführung der Braut im Saal der Feuerwache fortgesetzt wurde. Das Paar hielt sich während der Rede an den Händen und strahlte sich an. Und immer wieder flossen die Freudentränen bei Kerstin Schildberg. Ihr Mann hatte im selben Blumenladen wie 1996 den Brautstrauß bestellt. Da das Geschäft mittlerweile nach Bestensee umgezogen ist, holte Sohn Felix von dort den Strauß. Lediglich dessen Farbkombination wich vom Original ab. „Rosen und Freesien in blassen Orangerot seien aus der Mode gekommen, sagte der Blumenhändler, die gebe es nicht mehr, deshalb entschied ich mich für Gelb. Ist aber kein Problem, so lange wir selbst nicht aus der Mode kommen“, meinte René Schildberg lachend.

„Ich bin hin und weg. Ich hatte doch keine Ahnung, was hier heute passiert. Ich dachte, nur ein paar Feuerwehrleute sind da“, sagte Kerstin Schildberg nach der Erneuerung des Trauversprechens tief gerührt. Auch die beiden Söhne Felix und Sebastian, die übrigens ebenfalls in der Feuerwehr beziehungsweise im Feuerwehrverein aktiv sind, wurden erst kurz vorher eingeweiht.

Das Paar beim Anschneiden der Hochzeitstorte. Quelle: Heidrun Voigt

Brautmutter Helga Reimann wusste auch nichts von der Überraschung. „Ich habe das erst mitbekommen, als hier alles aufgestellt wurde. Eine tolle Idee“, fand die 84-Jährige. Besonders freute sie sich für ihre Kinder, dass die Sonne strahlte. Vor 25 Jahren habe es geregnet, erinnerte sie sich. „Als Kerstin und René mit der Feuerwehrleiter zum Kirchturm hoch sind, musste sie sich über das weiße Brautkleid eine Feuerwehrjacke überziehen, so kalt war es“, erzählte die alte Dame schmunzelnd.

Nach der Zeremonie schnitt das Silberpaar die Hochzeitstorte an und nahm Glückwünsche entgegen. Und wer weiß: Wenn Kerstin und René Schildberg die Goldene Hochzeit begehen, gibt es bestimmt wieder eine Überraschung, auf jeden Fall eine Ausfahrt mit dem Löschfahrzeug von anno dazumal.

Von Heidrun Voigt