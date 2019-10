Wie geht man mit rechten Parolen um, Herr Janz?

Eichwalde

Sebastian Janz ist Sozialdiakon, Mitarbeiter des Projekts ( Bleibe)-Brücke des Vereins für Jugendarbeit KJV und verantwortlich für die Migrationsarbeit in der Region Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf. Mit der MAZ sprach Janz über Meinungsfreiheit, die AfD und den Wandel der Diskussionskultur.

Mit Rechten reden – ja oder nein?

Immer.

Warum?

Weil es wichtig ist, dass wir in eine Kultur der Kommunikation kommen und nicht in Blöcken übereinander sprechen. Eine Kultur des Schweigens ist keine Lösung für die Zukunftsthemen bei uns in der Region, im Landkreis, in Brandenburg oder der Bundesrepublik.

Was macht Ihnen im derzeitigen gesellschaftlichen Miteinander Sorgen?

Es können wieder Dinge gesagt werden, die nicht mehr sanktioniert werden. Vor fünf oder zehn Jahren hätte jemand eingegriffen, gesagt, dass jetzt aber Schluss ist.

Welche Momente meinen Sie?

Das passiert in kleinen Situationen, zum Beispiel, wenn man an der Supermarktkasse steht und dann Sätze fallen wie „Da hinten sind sie wieder, die Afrikaner“. Das ist keine Sachinformation, sondern das hat einen ganz deutlichen negativen Beigeschmack. Oder es unterhalten sich zwei Personen über „die ganzen Flüchtlinge“. Clemens Tönnies (Aufsichtsratschef von Schalke 04, Anm. d. Redaktion) sagte, wenn bei den Afrikanern das Licht ausgeht, machen die mehr Kinder. Ich glaube nicht, dass er ein Rassist ist. Das war aber mindestens unüberlegt, schlecht beraten und dumm.

Gerade die AfD proklamiert, dass man heute nicht mehr alles sagen dürfe.

Diese Partei stellt sich hin und sagt, wir haben die gleiche Situation wie damals in der DDR und erleben ein Beschneiden der Meinungsfreiheit. Gleichzeitig kann sie ohne Probleme xenophobe, islamophobe und homophobe Inhalte auf ihren Internetseiten präsentieren. Da frage ich mich schon, wie man die Meinungsfreiheit in Frage stellen kann.

Verstehen manche den Begriff Meinungsfreiheit vielleicht falsch?

Meinungsfreiheit heißt nicht, dass wir sofort immer die Meinung des anderen teilen oder diese gut finden müssen. Ohne Wenn und Aber: Unsere Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Ich möchte auch niemanden von meiner Meinung überzeugen. Das ist gar nicht mein Ziel.

Wie geht man dann beispielsweise mit rechten Äußerungen um?

Wenn jemand ein geschlossenes AfD-Weltbild hat, komme ich da sowieso nicht rein. Aber ich kann entscheiden, ob ich in einem Ort leben möchte, in dem so etwas unkommentiert stehen bleibt. Wir dürfen nicht in die Anonymität flüchten, sondern brauchen einen deutlichen zivilen Widerstand gegen rechts. Zivilcourage hilft, dem Gegenüber zu zeigen, dass man dessen Äußerungen nicht gut findet. Es darf nicht verhallen, ohne dass etwas passiert.

Die Diskussionskultur hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?

Wenn man sich anschaut, wie Diskussionen bei Facebook laufen können, spricht das schon sehr für sich. Da wird teilweise unter Klarnamen und wenig versteckt auf eine erschreckende Art und Weise diskutiert und rechtes Vokabular benutzt. Wenn dort Politikern damit gedroht wird, dass man wisse, wo deren Kinder zu Schule gehen, wenn geschrieben wird, man schreie nach einem gepflegten Kopfschuss, dann hat das einen großen Anteil daran, wie verroht wir mittlerweile in Diskussionen gehen.

Und die Rolle der AfD?

Wenn es anfängt, dass Politiker, Journalisten und deren Familien bedroht werden, dann läuft etwas falsch. Da spielt die AfD auch eine Rolle. Ob sie aber die treibende Kraft ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn Alice Weidel sich im Bundestag hinstellt und von „Messermännern“ und „Kopftuchmädchen“ spricht, wenn Andreas Kalbitz beim Kyffhäuser-Treffen sagt „Auf euren Gräbern werden wir tanzen“, dann spielt auch die Rhetorik dieser Menschen eine wichtige Rolle bei der Verrohung von Sprache.

Wie wirkt sich das auf Jugendliche aus?

Ich sehe die Gefahr, dass sie denken, dass das eine Form von völlig gängiger Kommunikation miteinander ist und eine Möglichkeit, meinem Gegenüber zu begegnen. Die Fähigkeit zu argumentieren, für einen Standpunkt einzustehen, geht immer mehr verloren. Stattdessen werden Mauern aufgebaut.

Der KJV bietet im Oktober einen Workshop an, um zu lernen, wie man mit rechten Parolen umgehen kann. Machen Sie das zum ersten Mal?

Ja, in dieser Form schon. Ich mache das auch nicht allein, sondern hole mir Partner der Flüchtlingsarbeit der Kirchenkreises Neukölln und des Mobilen Beratungsteams Trebbin dazu.

Wie wird der Workshop ablaufen?

Es wird verschiedene kleine Übungen geben, die aus der Alltagswirklichkeit und aus der Erfahrung des mobilen Beratungsteams stammen. Dann werden wir die Teilnehmer mit Alltagssituationen konfrontieren und gemeinsam überlegen, wie man reagieren könnte.

Fehlt in solchen Situationen denn eher der Mut oder das Argument, um etwas entgegenzusetzen?

Vielleicht ist es beides. Manchmal vielleicht auch das Gefühl, nicht vorbereitet zu sein und mit der Situation überfallen zu werden. Das kennen wir ja auch aus ganz anderen alltäglichen Situationen. Im Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“ gibt es eine schöne Szene, wo sie immer eine Stimme aus dem Keller hört, die ihr das zuruft, was sie in dem Moment sagen soll. Wir wollen ein bisschen diese Stimme sein und das in den Alltag transportieren.

Was ist das Ziel der Veranstaltung?

Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer durch diese zwei Stunden mutiger werden. Wir wollen ein Rüstzeug in die Hand geben, um diese Sprachlosigkeit überwinden zu können. Das man nicht erst zehn Minuten später denkt, man hätte etwas sagen sollen, sondern in dem Moment etwas hat, um einzuschreiten. Das allein ist schon viel wert.

Von Nadine Pensold