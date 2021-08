Der bundesweite Wettbewerb „Stadtradeln“ startet im Landkreis Dahme-Spreewald am 21. August. Ziel ist es, innerhalb von 21 Tagen so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. In diesem Jahr sind mit Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Wildau weitere Gemeinden dabei – und es gibt etwas besonderes zum Auftakt.