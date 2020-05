Eichwalde

Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr mehr Zeit einplanen: Wegen Störungen an den Bahnübergängen in Eichwalde ( Landkreis Dahme-Spreewald) kam es seit dem frühen Mittwochmorgen zu Einschränkungen. Betroffen waren laut Bahn die Linien S46 und S8. Die S8 verkehrte nur zwischen Birkenwerder und Grünau, auf der Strecke der S46 kam es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin gab es bei beiden Bahnübergängen vor und hinter dem S-Bahnhof Eichwalde Probleme. Eine komplette Behebung der Störung wurde bis zum Mittag erwartet.

Von MAZonline