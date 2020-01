Kai Vierbücher will ADHS-Kindern helfen, sich besser zu konzentrieren. Und zwar ohne die Einnahme von Ritalin. Vor Kurzem eröffnete der Heilpraktiker seine neue Praxis in Eichwalde.

Therapie mit Trickfilmen: Wie dieser Heilpraktiker ADHS-Kindern helfen will

Eichwalde - Therapie mit Trickfilmen: Wie dieser Heilpraktiker ADHS-Kindern helfen will